RDC – Togo : Les Léopards s’en sortent in extremis

LOMÉ – Ils l’ont cherchée, cette victoire, au forceps. Dans un stade de Kégué hostile, sous un vent contraire et sur un terrain capricieux, les Léopards de la RDC se sont accrochés à leur but précoce comme à une bouée de sauvetage. 1-0. Un score minimaliste qui masque une bataille, une victoire laborieuse mais ô combien précieuse pour garder intact le rêve nord-américain.

Dès la 7e minute, l’éclair. Sur un ballon offert par le milieu togolais, Fiston Mayele alerte Cédric Bakambu dans la profondeur. Le buteur, intraitable, perce la défense et trompe le gardien d’une frappe sèche. Les Léopards mènent, et tout laisse présager un festival.

Las. La promesse offensive s’évapore aussi vite qu’elle était apparue. Le vent, le terrain boueux, et la vaillance des Éperviers togolais transforment le match en un chemin de croix. Les Congolais, dominateurs en début de rencontre, se retrouvent acculés, contraints à une résistance acharnée.

Une défense héroïque, un milieu en panne

Si l’attaque a buté, la défense, elle, a tenu bon. Menée par un Chancel Mbemba impressionnant de autorité, la ligne arrière congolaise a résisté aux assauts togolais. Le capitaine a organisé le bloc, verrouillant l’accès à sa surface comme une forteresse.

Le milieu de terrain, en revanche, a montré des signes de fébrilité. Trop de ballons perdus, de transmissions approximatives. Les Léopards ont paru subir, attendant la tempête plutôt que de la provoquer.

Le compte est bon, mais le chemin se rétrécit

Au coup de sifflet final, le soulagement l’emporte sur l’euphorie. Les trois points sont dans la poche, la deuxième place conservée. Mais au classement, l’horizon s’est précisé, et il est étroit.

Avec 19 points, la RDC reste dans le sillage du Sénégal (21 points). La différence de buts, elle, parle d’elle-même : +15 pour les Lions, +8 pour les Léopards. Un fossé qui ressemble à une montagne à gravir.

Mardi, à Kinshasa, contre le Soudan, il ne s’agira plus seulement de gagner. Il faudra une victoire large, très large, tout en espérant un faux pas sénégalais face à la Mauritanie. Les Léopards ont évité le piège togolais, mais le dernier obstacle sera le plus haut. Le Mondial est proche, mais il faudra se battre jusqu’au bout pour le saisir.