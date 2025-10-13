RDC-Soudan : l’ultime bataille des Léopards

KINSHASA-Le stade des Martyrs va trembler. Ce mardi 14 octobre, les Léopards de la RDC livreront leur plus important combat face aux Crocodiles du Nil. Victoire obligatoire, espoir permis : les Congolais peuvent encore rêver du Mondial 2026, soit directement, soit par les barrages. Une équation complexe, mais que le sélectionneur Sébastien Desabre aborde avec une sérénité calculée.

« Bien sûr qu’on y croit, on peut aller à la Coupe du Monde demain soir en tant que premier », a lancé le technicien français lors de la conférence d’avant-match. Les chiffres lui donnent raison : avec 14 buts marqués et seulement 6 encaissés durant ces éliminatoires, les Léopards ont mené une campagne solide. Mais aujourd’hui, les statistiques comptent moins que le mental.

Une double possibilité historique

Le scénario idéal ? Une victoire congolaise couplée à un faux pas du Sénégal face à la Mauritanie. Les Léopards, deuxièmes avec 19 points, reviendraient alors à hauteur des Lions (21 points) et pourraient les devancer grâce à une différence de buts actuellement défavorable (+8 contre +15).

« On doit gagner pour sécuriser notre place de second, mais pas oublier que le Sénégal peut faire un faux pas », précise Desabre, conscient que même une deuxième place offrirait encore une chance via les barrages. Le destin des Léopards reste entre leurs mains.

Respecter l’adversaire, trouver des solutions

Face à eux, le Soudan n’est pas un figurant. « C’est une très bonne équipe », insiste Desabre, relevant qu’ils « ont pris simplement cinq buts, un de moins que nous ». Troisièmes du groupe avec 13 points, les Crocodiles du Nil ont perdu seulement deux fois dans ces qualifications, autant que la RDC.

« Ce sera à nous de trouver des solutions et on va essayer de les trouver par le jeu », promet le sélectionneur, qui mise sur une équipe renforcée par le retour de joueurs comme Fiston Mayele et Muleka. « Si ces joueurs sont là, c’est parce que tout le monde peut débuter demain. »

La progression en ligne de mire

Au-delà de l’enjeu immédiat, Desabre rappelle le chemin parcouru : « Passer de la 75e à la 60e place FIFA montre qu’il y a une progression. » Un constat qui vaut aussi pour le football local, dont il veut « relancer la fibre ».

Ce soir, au stade des Martyrs, plus qu’un match se jouera. L’avenir du football congolais, la fierté d’une nation, et peut-être le ticket pour l’Amérique du Nord. Les Léopards n’ont pas le droit à l’erreur. Comme le résume si bien leur coach : « Demain, il va falloir avoir le ballon pour pouvoir gagner. » Le compte à rebours a commencé.