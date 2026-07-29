Les FDLR désarment-ils enfin ? Kinshasa annonce une avancée majeure, mais la paix reste suspendue à plusieurs inconnues

Kinshasa, 28 juillet 2026. Dans une salle du studio Mama Angebi de la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC), une question concentre toutes les attentions.

Elle empoisonne depuis des années les relations entre Kinshasa et Kigali : celle des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).

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Ce mardi, le gouvernement congolais a annoncé une évolution qu’il présente comme une étape importante vers la paix. Après plusieurs mois de démarches, les FDLR auraient signé un protocole sur leur démilitarisation, leur démobilisation et leur cantonnement.

Cette annonce intervient alors que la République démocratique du Congo traverse toujours une grave crise sécuritaire. De plus, les processus de paix engagés ces derniers mois peinent encore à produire des résultats concrets sur le terrain.

Face aux journalistes, les ministres de l’Intégration régionale et de la Communication et Médias, Floribert Anzuluni et Patrick Muyaya, ont replacé cette nouvelle étape dans son contexte.

Pour Kinshasa, la question des FDLR ne peut désormais plus justifier la présence militaire rwandaise en RDC.

Mais derrière cette annonce, une interrogation demeure : cette fois, le processus de paix est-il réellement en train de changer de dimension ?

Kinshasa annonce un protocole de démilitarisation des FDLR

C’est Floribert Anzuluni qui a dévoilé cette évolution lors du briefing de presse.

Le ministre de l’Intégration régionale a annoncé que les FDLR avaient signé, après un long processus, un protocole de démilitarisation, de démobilisation et de cantonnement.

Pour le gouvernement congolais, cette étape s’inscrit dans la mise en œuvre des engagements sécuritaires pris entre la RDC et le Rwanda. Les États-Unis ont facilité l’accord de paix entre les deux pays.

Au cœur de ce dispositif figure le CONOPS. Ce mécanisme opérationnel doit traduire les engagements des deux parties en actions concrètes.

Selon Floribert Anzuluni, le Rwanda s’est engagé à retirer ses forces du territoire congolais. De son côté, Kinshasa devait neutraliser la menace que Kigali attribue aux FDLR.

« Par neutralisation, nous entendons réduire ce que le Rwanda qualifie de menace », a expliqué le ministre.

Kinshasa affirme désormais avoir franchi une étape importante dans cette direction.

Le gouvernement congolais rappelle avoir d’abord privilégié la sensibilisation et la reddition volontaire des combattants. Avec l’appui de la MONUSCO, les autorités ont mené des actions pour encourager les membres des FDLR à déposer les armes.

Elles souhaitaient aussi les intégrer dans un processus de démobilisation.

Cependant, Kinshasa juge les premiers résultats insuffisants. Le gouvernement affirme donc avoir renforcé sa présence militaire dans le Nord-Kivu.

Deux bataillons auraient notamment rejoint Walikale.

Selon Floribert Anzuluni, cette pression militaire aurait accéléré les discussions avec les responsables politiques et militaires des FDLR.

Ces échanges auraient finalement conduit à la signature du protocole annoncé.

Les FDLR au cœur du bras de fer entre Kinshasa et Kigali

Si le gouvernement congolais salue cette évolution, il maintient toutefois sa ligne de défense face aux accusations de Kigali.

Depuis le début du conflit dans l’Est de la RDC, le Rwanda présente la présence des FDLR comme une menace majeure pour sa sécurité nationale.

Kinshasa rejette cette lecture. Les autorités congolaises considèrent cet argument comme un prétexte pour justifier l’intervention militaire rwandaise sur le territoire congolais.

Floribert Anzuluni l’a encore répété devant la presse.

Selon lui, la RDC considère depuis longtemps la question des FDLR comme une « manipulation ». Cette stratégie viserait, selon Kinshasa, à masquer les véritables objectifs de l’agression dont le pays serait victime.

Le ministre évoque notamment le contrôle et l’exploitation des ressources naturelles de la RDC.

Par ailleurs, Floribert Anzuluni a rappelé les différentes positions adoptées par Kigali au fil des années sur la présence de ses forces en RDC.

Il estime que plusieurs rapports internationaux ont progressivement rendu cette présence difficile à nier.

Pour Kinshasa, la signature du protocole par les FDLR pose donc désormais une question centrale au Rwanda.

Si la menace des FDLR diminue réellement, quel motif Kigali avancera-t-il désormais pour justifier le maintien de ses forces sur le territoire congolais ?

C’est précisément sur ce terrain que le gouvernement congolais veut désormais placer le débat.

Kinshasa répond aux autres arguments avancés par Kigali

De son côté, Patrick Muyaya a également rejeté les arguments régulièrement avancés par Kigali.

Le ministre de la Communication et Médias a évoqué trois questions. Il a cité le discours de haine et la stigmatisation des Banyamulenge. Il a ensuite mentionné la question des réfugiés. Enfin, il a rappelé la menace attribuée aux FDLR.

Selon lui, Kinshasa estime avoir déjà enregistré des avancées sur ces différents dossiers.

Par conséquent, le gouvernement congolais considère que ces arguments ne peuvent plus justifier la poursuite du conflit.

Cette position renforce donc le bras de fer diplomatique entre les deux capitales.

D’un côté, Kinshasa affirme avoir répondu aux préoccupations sécuritaires avancées par Kigali. De l’autre, les autorités congolaises attendent désormais des actes concrets sur le retrait des forces rwandaises.

Washington, Doha et le dialogue national : une paix encore fragile

L’annonce intervient pourtant dans un contexte où la paix reste fragile.

Les accords de Washington entre Kinshasa et Kigali n’ont pas encore permis de faire taire les armes. De même, le processus de Doha entre le gouvernement congolais et la rébellion de l’AFC/M23 peine encore à produire une accalmie durable.

Sur le terrain, les tensions persistent. En outre, les différentes parties continuent de s’accuser mutuellement de violations des engagements pris.

Dans ce contexte, la signature du protocole de démilitarisation des FDLR constitue une avancée annoncée par Kinshasa.

Cependant, son impact réel dépendra désormais de sa mise en œuvre.

La question du retrait des forces rwandaises reste notamment au cœur des attentes congolaises.

Mais un autre dossier sensible s’ajoute à cette équation : celui du dialogue national voulu par Félix Tshisekedi.

Le dialogue national s’invite dans cette nouvelle séquence politique

La Coalition Article 64 (C64) avait fixé au 15 août une échéance aux autorités.

Elle demandait la concrétisation de l’engagement présidentiel en faveur d’un dialogue inclusif.

Patrick Muyaya a toutefois rappelé la position du chef de l’État. Félix Tshisekedi n’entend pas se laisser dicter son calendrier par un ultimatum.

Pour le porte-parole du gouvernement, le dialogue aura bien lieu. Toutefois, le président de la République en fixera le calendrier en fonction des impératifs du moment.

Cette nouvelle séquence politique intervient alors que le pays cherche un consensus national.

L’objectif consiste notamment à faire face à la guerre dans l’Est et aux nombreuses crises qui traversent la société congolaise.

Le gouvernement veut ainsi faire du dialogue un instrument de rassemblement. Il souhaite mobiliser les forces politiques et sociales autour d’un objectif présenté comme prioritaire : faire front contre l’agression rwandaise.

L’Est de la RDC attend toujours des résultats concrets

Pendant ce temps, les discussions se poursuivent dans les salons diplomatiques et les salles de conférence.

Sur le terrain, toutefois, les populations de l’Est continuent de vivre au rythme de l’insécurité et des déplacements.

L’annonce de la démilitarisation des FDLR ouvre donc une nouvelle fenêtre d’espoir.

Reste maintenant à savoir si cette étape produira des effets concrets.

Il faudra aussi vérifier si les engagements pris à Washington peuvent enfin déboucher sur une accalmie durable.

Pour les millions de Congolais qui attendent depuis des années le retour de la paix, la véritable question dépasse désormais les accords et les protocoles.

Elle ne consiste plus seulement à savoir qui a signé quel accord.

Elle est beaucoup plus simple, et infiniment plus urgente : quand les armes finiront-elles enfin par se taire dans l’Est de la RDC ?