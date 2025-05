RDC et FMI : Un Accord crucial pour la stabilité économique

Les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) et le Fonds monétaire international (FMI) ont trouvé un accord au niveau des services concernant la première revue du programme économique et financier triennal soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC). Cet accord, annoncé ce mardi par le FMI, reste toutefois soumis à l’approbation de la direction et du Conseil d’administration, prévue pour fin juin 2025.

Une Économie Résiliente Malgré les Conflits

Malgré l’intensification du conflit dans l’est du pays, l’économie congolaise a montré des signes encourageants de résilience. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 6,5 % en 2024 et devrait maintenir une croissance supérieure à 5 % en 2025, principalement grâce à la vitalité du secteur extractif. Cette performance économique a été soutenue par une réduction du déficit courant et une stabilisation du taux de change, malgré les fortes tensions budgétaires causées par les dépenses sécuritaires croissantes.

Des Défis Financiers Importants

Cependant, l’escalade des violences dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu a mis à rude épreuve les finances publiques. Les fermetures de bureaux de perception des recettes dans les zones occupées et les exonérations fiscales pour atténuer la crise humanitaire ont pesé sur le budget national. Pour faire face à cette situation, le programme soutenu par la FEC a été recalibré pour inclure des mesures de rationalisation des dépenses et une augmentation des recettes internes.

Des Réformes Cruciales pour la Stabilité

Le gouvernement congolais a réaffirmé son engagement à poursuivre les réformes structurelles, notamment en modernisant la gestion des finances publiques, en luttant contre l’évasion fiscale et en améliorant la transparence dans le secteur extractif. Des initiatives comme la création d’un compte unique du Trésor et la décentralisation progressive des autorisations de dépenses sont en cours pour renforcer la discipline budgétaire.

Vers une Économie Plus Résiliente

Le FMI a salué les efforts du gouvernement pour stabiliser l’économie, tout en encourageant Kinshasa à poursuivre ses réformes pour renforcer la résilience face aux chocs économiques et climatiques. Avec ce programme recalibré, la RDC espère consolider sa stabilité macroéconomique et préparer le terrain pour une reprise économique durable.