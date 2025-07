Passeport biométrique RDC : relance des captures dès le 21 juillet dans les provinces

Le processus de modernisation du passeport biométrique en RDC connaît une avancée majeure. Ce jeudi 17 juillet, le ministère des Affaires étrangères a lancé à Kinshasa une session de formation destinée aux chefs de centres de capture venus de toutes les provinces du pays.

Cette formation stratégique s’inscrit dans le cadre du déploiement du nouveau système de passeport biométrique RDC, avec pour objectif de garantir une collecte fiable, sécurisée et homogène des données personnelles et biométriques sur l’ensemble du territoire national.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Une relance prévue dès la semaine du 21 juillet

D’après des sources internes au ministère, les opérations de capture pour le passeport biométrique reprendront dans les chefs-lieux provinciaux dès la semaine du 21 juillet 2025. Cette reprise marque la fin d’une longue période d’interruption, et représente une bouffée d’oxygène pour les citoyens vivant en dehors de la capitale.

« Cette formation est un préalable indispensable pour assurer la qualité, la fiabilité et la confidentialité des données collectées », a confié un cadre du ministère, insistant sur l’importance de ce volet dans le succès du programme.

Vers une délivrance plus fluide et plus accessible

En relançant les captures biométriques, les autorités congolaises entendent rendre le passeport biométrique RDC plus accessible à tous. Ce processus vise également à renforcer la transparence, à moderniser les services d’identification, et à répondre à une forte demande nationale.

Avec cette étape cruciale franchie, l’administration espère offrir un service plus fluide, plus rapide, et mieux réparti sur le territoire.