ONUSIDA nomme Marie-Margarète Molnár nouvelle directrice pays pour la RDC

Kinshasa – Le Programme des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) a désigné une nouvelle cheffe pour piloter sa stratégie en République démocratique du Congo. Marie-Margarète Molnár prend officiellement les rênes de l’institution onusienne dans le pays, avec pour mission de renforcer l’appui à la réponse nationale contre l’épidémie.

Cette nomination intervient dans le cadre de l’objectif mondial d’éliminer le sida comme problème de santé publique d’ici 2030. Pour y parvenir en RDC, la nouvelle directrice pays devra coordonner l’assistance technique et financière autour des priorités nationales : réduire les nouvelles infections, améliorer l’accès aux traitements antirétroviraux et consolider les systèmes de santé.

Une expérience forgée sur le terrain africain

Marie-Margarète Molnár n’est pas une novice. Elle arrive à Kinshasa après avoir occupé le même poste de Directrice pays de l’ONUSIDA au Burundi, où elle a contribué à la mise en œuvre de stratégies nationales en collaboration avec les autorités, les partenaires techniques et la société civile.

Son parcours au sein du système des Nations Unies lui a conféré une connaissance approfondie des enjeux liés à la prévention, la prise en charge et le suivi du VIH/sida à l’échelle internationale.

« Travailler aux côtés des autorités congolaises »

À l’occasion de sa prise de fonction, la nouvelle directrice a affirmé son engagement : « Je me réjouis de travailler aux côtés des autorités congolaises et de l’ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre le VIH/sida, afin de renforcer les interventions existantes et d’élargir leur impact au bénéfice des populations. »

Sa tâche sera de taille dans un pays aussi vaste et complexe que la RDC, où l’accès aux soins reste un défi majeur pour des millions de personnes. Son leadership sera crucial pour harmoniser les efforts des multiples acteurs – gouvernement, agences onusiennes, ONG et communautés – dans la course contre la montre vers 2030.