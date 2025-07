Masina lance ses travaux contre les inondations avec le soutien de l’UE et de la France

Le quartier Abattoir, dans la commune de Masina, entre officiellement dans une nouvelle ère. Ce jeudi 17 juillet 2025, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé les travaux de réhabilitation des voiries structurantes et des caniveaux de drainage d’eaux pluviales, avec le soutien de partenaires clés : la France, l’Union européenne et l’AFD.

La délégation – composée notamment de l’ambassadeur de France Rémi Maréchaux, de la directrice de l’AFD Safia Ibrahim et du représentant de l’UE Antonio Capone – a d’abord visité les chantiers de Salongo, dans la commune de Limete, avant de se rendre à Masina.

Des infrastructures modernes pour prévenir les inondations à Kinshasa

Le gouverneur a posé la première pierre pour la réhabilitation des avenues Abattoir Vallée (1 374 m) et Yamfu (1 263 m). Ces voies bénéficieront d’un profil en “toit inversé” (forme en V), conçu pour canaliser les eaux vers un drain central couvert, évitant leur stagnation. Le revêtement sera en béton de ciment, et les trottoirs construits avec des matériaux recyclés locaux et certifiés résistants.

Dans son discours, Daniel Bumba a salué l’appui de l’UE et de la France dans la lutte contre les inondations à Kinshasa, l’assainissement et la gestion des déchets. Il a invité les Kinois à s’approprier ces projets structurants, moteurs de développement urbain et de bien-être collectif.

L’UE et la France misent sur la résilience urbaine

Inscrits dans le cadre du projet To Petola, ces travaux visent à renforcer la résilience urbaine des quartiers vulnérables comme Salongo, N’danu (Limete) et Abattoir (Masina). L’ambassadeur Rémi Maréchaux a souligné leur impact sur la qualité de vie, tandis qu’Antonio Capone a renouvelé l’engagement de l’UE à accompagner les ambitions du gouverneur pour une ville plus sûre et durable.

Le bourgmestre de Masina, Joseph Shiki Katumba, a exprimé sa gratitude face à cette dynamique nouvelle, espérant que ces chantiers mettront un terme à des années de souffrance liées aux inondations récurrentes.