L’UE interdit toutes les compagnies aériennes congolaises pour raisons de sécurité

Bruxelles / Kinshasa – C’est un coup dur pour la mobilité et le tourisme. Alors que les vacances d’hiver approchent, la Commission européenne a actualisé sa liste noire des compagnies aériennes, et le constat est implacable pour la République démocratique du Congo : la totalité de ses 23 compagnies aériennes certifiées sont désormais interdites de vol dans l’espace aérien de l’Union européenne.

Cette mesure radicale, qui touche près de 170 compagnies dans le monde depuis janvier 2026, s’explique par un manquement aux normes de sécurité. Selon Bruxelles, l’autorité nationale de sécurité aérienne congolaise ne remplirait pas les standards internationaux établis par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

« La sécurité est notre priorité absolue », a justifié la Commission, précisant que cette interdiction vise à protéger les passagers circulant dans le ciel européen. Concrètement, aucun avion opéré par une compagnie congolaise ne peut plus atterrir ou survoler un pays de l’UE.

Un défi logistique et économique majeur

Cette décision plonge dans l’embarras les voyageurs congolais qui prévoyaient de se rendre en Europe. Ils devront désormais trouver des itinéraires alternatifs, souvent plus longs et coûteux, via des compagnies étrangères depuis des pays tiers.

C’est aussi un revers économique sévère pour les compagnies aériennes congolaises, privées d’un marché vital et d’une source de revenus importante. Cette interdiction générale souligne les carences persistantes dans la supervision et le contrôle de l’aviation civile en RDC.

Pour que les liaisons soient rétablies, les autorités congolaises devront mener d’importantes réformes pour relever les standards de sécurité et convaincre les inspecteurs européens de leur fiabilité. En attendant, le pont aérien entre la RDC et l’Europe est rompu.