L’opposant congolais Seth Kikuni a quitté le pays pour un « lieu sûr »

Seth Kikuni n’est plus sur le territoire congolais. Ce lundi 19 janvier, le Cadre de concertation des forces politiques et sociales a confirmé son départ. L’opposant, ancien candidat à la présidentielle de 2023, se trouve désormais en lieu sûr.

Selon cette plateforme politique, il a quitté le pays grâce à une opération discrète et coordonnée. Ses proches parlent d’une action courageuse. Ils affirment surtout que ce départ répond à des menaces récentes.

En effet, l’opposition évoque une lettre datée du 15 décembre 2025. Elle émane de l’Auditeur général près la Haute Cour militaire. Le document aurait été adressé au Procureur général. Selon le Cadre de concertation, cette démarche préparait une nouvelle procédure jugée arbitraire et politique contre Seth Kikuni.

Par ailleurs, le communiqué remercie les personnes et organisations impliquées. Elles auraient facilité cette opération délicate. Le texte décrit un contexte marqué par de fortes pressions et des atteintes aux libertés fondamentales. Enfin, l’opposant prévoit de s’exprimer bientôt. Il souhaite expliquer les circonstances exactes de son départ.

Un parcours judiciaire lourd et une opposition toujours active

Ce départ s’inscrit dans une longue série d’épreuves. Seth Kikuni a multiplié les démêlés judiciaires ces dernières années. En mars 2025, il est sorti de la prison de Makala. Il y avait passé six mois.

Quelques mois plus tôt, en septembre 2024, la justice l’avait condamné à un an de prison. Les charges portaient sur l’incitation à la désobéissance civile et la propagation de faux bruits. Depuis, la pression ne s’est jamais relâchée.

En octobre 2025, son retour de Nairobi a marqué un nouveau tournant. À l’aéroport de Ndjili, des agents se présentant comme membres de l’ANR l’ont interpellé. La Direction générale de migration a confisqué son passeport. Elle ne le lui a jamais restitué.

Depuis l’étranger, Seth Kikuni reste actif. Dès ce lundi, il a critiqué la participation de Félix Tshisekedi au Forum économique mondial de Davos. Selon lui, ce déplacement ne correspond pas aux priorités internes du pays.

Ainsi, son départ relance le débat politique. Il accentue aussi les tensions. De nombreux observateurs s’interrogent désormais sur l’espace laissé à l’opposition et sur l’état des libertés fondamentales en République démocratique du Congo.