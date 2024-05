Les forces armées Congolaise et l’armée Ougandaise sauvent des civils des griffes des rebelles ADF 

Les Forces Armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et l’Armée Ougandaise (UPDF) ont conjointement mené une opération victorieuse pour secourir onze civils pris en otage par les rebelles du groupe Allied Democratic Forces (ADF) à Beni, dans la province du Nord-Kivu, ainsi qu’à Mambasa, dans la province de l’Ituri, le mercredi 1ᵉʳ mai 2024.

Selon un communiqué du secteur opérationnel Sokola I au Grand Nord-Kivu, les forces combinées ont réalisé ces sauvetages héroïques, le premier tôt dans la journée et le second en fin de soirée.

Dans un extrait du rapport, le capitaine Antony Mualushayi, porte-parole du secteur opérationnel Sokola I, explique : « En plein cœur de l’opération de traque contre les terroristes ADF, en matinée du mercredi, dans la localité de Mayi Safi sur l’axe routier Eringeti-Kainama, les éléments du 3402ᵉ régiment des FARDC ont réussi à libérer deux otages des griffes des ADF, toutes deux de jeunes femmes, à la suite d’un échange de tirs avec les rebelles. Plus tard dans la journée, vers 16h, les militaires de la coalition FARDC-UPDF ont secouru cinq autres personnes piégées dans une embuscade avec leur véhicule sur la même route, précisément à Bunaki, dans le groupement Banande Kainama. Malheureusement, la voiture a été incendiée. »

Le capitaine Mualushayi a également ajouté que dans la soirée, d’autres civils du territoire de Beni ont été libérés par les forces armées.

« Les bonnes nouvelles ont continué le 1ᵉʳ mai 2024. Vers 20h, heure locale, les FARDC ont libéré quatre autres jeunes filles enlevées par les ADF. Elles ont été retrouvées non loin du village d’Ilange, sur la rive gauche de la rivière Ituri, dans la chefferie de Babila-Bakwanza, dans le territoire de Mambasa », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les FARDC ont exprimé leur gratitude envers la population du village de Kalibo, dans le secteur de Beni-Mbau, pour avoir facilité l’arrestation d’un combattant Maï-Maï qui se livrait à des exactions et des meurtres de civils dans cette région de Beni.

Il est à noter que depuis le début de l’année en cours, les forces armées congolaises et ougandaises traquent les rebelles ADF et leurs alliés dans les territoires de Beni, Irumu et Mambasa, ce qui a permis le sauvetage de plusieurs otages des mains des ADF.