Le Trésor américain sanctionne James Kabarebe et Lawrence Kanyuka pour leur soutien au M23

Le Trésor américain a annoncé des sanctions contre James Kabarebe, ministre d’État rwandais chargé de l’intégration régionale, et Lawrence Kanyuka, membre dirigeant et porte-parole du M23 et de l’AFC. Ces sanctions visent à punir leur rôle central dans le soutien au groupe armé M23 en République Démocratique du Congo (RDC).

Rôle de James Kabarebe

James Kabarebe est une figure politique et militaire centrale au Rwanda. Il a joué des rôles clés dans les conflits en RDC au cours des trois dernières décennies. Kabarebe assure la liaison entre le gouvernement rwandais et le M23. Il orchestre le soutien de l’armée rwandaise (FDR) au groupe armé. De plus, il gère une grande partie des revenus que le Rwanda et le M23 tirent des ressources minérales de la RDC. Il a coordonné l’exportation des minéraux extraits des sites miniers de la RDC en vue de leur exportation éventuelle depuis le Rwanda.

Rôle de Lawrence Kanyuka

Lawrence Kanyuka, de nationalité congolaise et britannique, est sanctionné en tant que porte-parole du M23. Ce groupe rebelle occupe plusieurs territoires dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Kanyuka est également impliqué dans deux entreprises, Kingston Fresh et Kingston Holding, qui sont également sanctionnées.

Déclaration du Trésor Américain

Bradley T. Smith, sous-secrétaire d’État par intérim au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré : « L’action d’aujourd’hui souligne notre intention de demander des comptes aux principaux responsables et dirigeants tels que Kabarebe et Kanyuka, qui permettent aux FDR et au M23 de mener leurs activités déstabilisatrices dans l’est de la RDC. » Il a également affirmé que les États-Unis restent déterminés à assurer une résolution pacifique de ce conflit.

Implications des Sanctions

Ces sanctions entraînent le gel de tous les biens et intérêts de James Kabarebe et Lawrence Kanyuka aux États-Unis. Cette mesure vise à limiter leur capacité à financer et à soutenir les activités du M23.

Contexte Régional

Les tensions persistent dans l’Est de la RDC. Le M23 continue d’étendre les zones sous son occupation. La communauté internationale multiplie les pressions, mais la situation reste volatile sur le terrain. Les États-Unis appellent les dirigeants du Rwanda à cesser de soutenir le M23, déjà désigné par les États-Unis et l’ONU, et à retirer toutes les troupes des Forces de défense rwandaises du territoire de la RDC.

Appel à la Négociation

La mesure prise montre à quel point il est nécessaire que le Rwanda revienne à la table des négociations dans le cadre du processus de Luanda dirigé par l’Angola. Ce processus vise à parvenir à une résolution pacifique du conflit dans l’est de la RDC.

Vers une Résolution Pacifique

Les sanctions américaines contre James Kabarebe et Lawrence Kanyuka soulignent l’engagement des États-Unis à promouvoir la paix et la stabilité dans la région. En ciblant les principaux responsables du soutien au M23, les États-Unis espèrent encourager une résolution pacifique du conflit et mettre fin aux souffrances des populations locales.