Le PNUD et la CEFF livrent sept nouvelles écoles primaires en RDC dans le cadre du Programme de développement local

Le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) et la Cellule d’exécution des financements en faveur des États fragiles (CEFF) ont conjointement inauguré sept nouvelles écoles primaires publiques en République démocratique du Congo, le jeudi 2 mai. Cette initiative s’inscrit dans le Programme de développement local de 145 territoires (PDL-145 T).

Ces écoles sont réparties dans les provinces du Sud-Kivu, du Nord-Kivu, du Sud-Ubangi et du Kongo-Central. Les territoires de Libenge et de Mobayi–Mbongo ont chacun bénéficié de deux écoles, tandis que les territoires de Kungu et de Muanda ont reçu les autres écoles.

Le PNUD annonce également que 32 autres écoles sont en phase finale de construction et seront livrées dans les prochains jours.

Le représentant du PNUD a déclaré : « Cette avancée témoigne de la détermination et de l’efficacité des efforts déployés par le Gouvernement pour concrétiser les objectifs du PDL-145T, en mettant l’accent sur l’éducation comme pilier fondamental du développement durable au niveau rural. Nous, au PNUD, sommes là pour accompagner cette vision pour le bien-être de la population congolaise. »

Ces nouvelles infrastructures s’ajoutent aux 1 048 écoles déjà construites depuis l’instauration de la gratuité de l’enseignement primaire, une initiative du président de la République, Félix Tshisekedi.