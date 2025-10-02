Le Japon octroie 2,6 millions de dollars en riz thaïlandais

Kinshasa, mercredi 1er octobre 2025. Sous les dorures feutrées d’une salle officielle, la ministre d’État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, et l’ambassadeur du Japon en RDC, Ogawa Hidetoshi, ont scellé une nouvelle page de coopération. Un protocole d’accord portant sur une aide alimentaire de 2,6 millions de dollars, octroyée en riz thaïlandais, vient d’être signé au nom du gouvernement congolais.

Derrière l’acte protocolaire, l’enjeu est immense : répondre à une crise alimentaire qui frappe de plein fouet près de 28 millions de Congolais.

Le programme KR2025, symbole d’un partenariat solide

Le programme d’assistance alimentaire KR2025 n’est pas une première. Depuis plus de deux décennies, il constitue l’un des piliers de la coopération entre Tokyo et Kinshasa. Mais cette édition prend un relief particulier.

« Ce geste du Japon ne répond pas seulement à une urgence humanitaire. Il participe à la reconstruction sociale et économique de notre pays », a déclaré la cheffe de la diplomatie congolaise. Les cargaisons de riz, une fois écoulées sur le marché local, permettront de générer des ressources financières destinées à des projets communautaires : écoles, centres de santé, infrastructures agricoles.

L’ambassadeur japonais a, pour sa part, insisté sur la philosophie de son pays : « Le Japon est profondément engagé à soutenir les efforts de la RDC pour garantir la sécurité alimentaire et bâtir une société résiliente. »

Une coopération tournée vers l’avenir

Au-delà de l’aide immédiate, l’accord s’inscrit dans une stratégie plus large. Lors de la 9ᵉ édition de la TICAD tenue en août à Yokohama, la RDC et le Japon avaient déjà renforcé leurs liens autour de l’agriculture, de la santé et des infrastructures.

La coopération se veut pragmatique et durable. Elle associe sécurité humaine et développement, dans un pays où les conflits armés et l’insécurité dans l’Est fragilisent les récoltes, déplacent les populations et font grimper le prix des denrées.

Dans ce contexte, l’aide japonaise ne se résume pas à une simple livraison de riz. Elle devient un levier pour rétablir la confiance, soutenir les communautés et projeter la RDC vers une résilience économique.