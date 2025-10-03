La RDC dote sa police de 96 véhicules neufs pour renforcer sa mobilité opérationnelle

Le gouvernement congolais a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de ses capacités sécuritaires. Ce jeudi 2 octobre, le vice-Premier ministre de l’Intérieur, Shabani Lukoo, a procédé à la remise officielle de 96 jeeps Toyota Land Cruiser 4×4, destinées à améliorer la mobilité des services placés sous sa tutelle.

Une dotation stratégique

La répartition de ce nouveau parc automobile révèle une priorité claire : 70 véhicules ont été attribués à la Police nationale congolaise (PNC) pour renforcer ses capacités opérationnelles sur le terrain. Douze autres ont été remis aux administrateurs de territoire et aux commissariats provinciaux des régions de la Lomami et du Sankuru, signe d’une volonté d’ancrer davantage la présence de l’État dans les provinces.

Les services de renseignement (ANR), d’immigration (DGM) et plusieurs autres institutions sécuritaires se partagent le reste de la flotte. Cette dotation s’inscrit dans un « vaste programme de modernisation » selon les autorités, appelé à se poursuivre avec l’arrivée prochaine de nouveaux lots.

Armes non létales et rappel à l’éthique

Dans un geste fort, le vice-Premier ministre a également remis au commissaire général de la police un lot d’armes antiémeutes non létales. Accompagnant ce symbole, un appel sans équivoque : Shabani Lukoo a exigé un usage « responsable, exemplaire et respectueux des droits humains » de ce matériel.

Une réponse aux défis sécuritaires

Cette initiative gouvernementale répond à un besoin criant de mobilité exprimé depuis longtemps par les forces de sécurité. Dans un pays aux dimensions continentales comme la RDC, où de nombreuses régions restent difficilement accessibles, ces véhicules tout-terrain doivent permettre aux services de l’État d’étendre leur rayon d’action et d’améliorer leur temps d’intervention.

Alors que la RDC fait face à de multiples défis sécuritaires, particulièrement dans l’Est du pays, cette dotation matérielle constitue un signal tangible de la volonté présidentielle de doter les forces de l’ordre des moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Reste désormais à voir comment cette nouvelle capacité logistique se traduira concrètement sur le terrain, au service de la sécurité des citoyens.