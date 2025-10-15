Kinshasa s’apprête à vibrer pour les éliminatoires africaines de basket

La capitale congolaise vibrera du 19 au 21 octobre 2025. Kinshasa reçoit le tour préliminaire des éliminatoires de la Basketball Africa League (BAL) et de la Women’s Basketball League Africa (WBLA). Les matchs auront lieu au gymnase de la Police Nationale Congolaise (PNC), dans la commune de Lingwala.

La RDC sera représentée par trois clubs : CNSS (Kinshasa) et Makomeno (Lubumbashi) chez les dames, et New Generation (Kinshasa) chez les messieurs. Ces équipes affronteront plusieurs clubs venus de la sous-région d’Afrique centrale. L’objectif est de se qualifier pour les phases finales 2025-2026 de la BAL et de la WBLA.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Trois jours de basket intense et un rendez-vous pour les fans

Les matchs débuteront dès dimanche 19 octobre, et la Fédération de Basketball du Congo (FEBACO), en coordination avec FIBA Afrique, publiera prochainement le calendrier complet. Pendant trois jours, le gymnase de la PNC promet des rencontres intenses et une ambiance électrique.

Pour Kinshasa, ce tournoi « Road to BAL » représente une opportunité unique de briller sur la scène continentale. Les supporters congolais pourront encourager leurs équipes locales et suivre des moments forts pour le basket national.