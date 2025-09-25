Kinshasa : déploiement conjoint FARDC-PNC pour mettre fin aux embouteillages dès le 29 septembre

En réponse à l’instruction du président Félix Tshisekedi lors de la 58ᵉ réunion du Conseil des ministres, des unités mixtes de la Police de Circulation Routière (PCR) et des Forces Armées de la RDC (FARDC) seront déployées dans les rues de Kinshasa à partir du lundi 29 septembre 2025. Objectif : mettre fin aux embouteillages qui paralysent la capitale.

La décision fait suite à une réunion de coordination tenue le 24 septembre entre le vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, et les responsables de la Police Nationale Congolaise (PNC).

Selon la cellule de communication du ministère, la PCR sera renforcée par des éléments de la 14ᵉ Région militaire afin d’assurer une meilleure fluidité du trafic et d’intensifier la lutte contre l’incivisme routier. L’Inspection Générale de la PNC a, par ailleurs, reçu mandat de veiller à une lutte efficace contre les abus de certains agents.

Pour préparer ce dispositif, une parade de débriefing est prévue ce jeudi. Jacquemain Shabani a également annoncé une nouvelle dotation logistique et matérielle pour la PNC, notamment pour la PCR, avec des équipements adaptés aux interventions nocturnes.

Cette initiative marque une étape importante dans la modernisation de la gestion du trafic routier et la sécurisation des grands axes de Kinshasa, ville où les embouteillages représentent un défi quotidien pour des millions d’habitants.