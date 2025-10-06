Kinshasa, capitale du football africain : Tshisekedi reçoit les géants du ballon rond

La capitale congolaise vibre au rythme du football continental. À la veille de la 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF), qui s’ouvre ce lundi, le président Félix Tshisekedi a enchaîné samedi soir les rencontres de haut niveau. Il a accueilli des figures emblématiques du sport africain, offrant à la RDC un moment de prestige et d’unité nationale.

Hommage et diplomatie sportive

Le chef de l’État a d’abord rendu hommage aux anciens Léopards, champions d’Afrique en 1968 et 1974. Ces pionniers du football congolais, accompagnés du ministre des Sports Didier Budimbu, ont été honorés pour leur rôle historique. « Ces héros ont marqué notre identité sportive et inspirent encore la jeunesse », a souligné le président.

Dans la foulée, Félix Tshisekedi s’est entretenu avec Gianni Infantino, président de la FIFA, et Patrice Motsepe, président de la CAF. Ces échanges témoignent du poids croissant que Kinshasa souhaite exercer dans la gouvernance du football africain. Grâce à cette diplomatie sportive, la RDC se positionne désormais comme un acteur central sur la scène continentale.

La soirée a également réservé une belle surprise : la présence du judoka français Teddy Riner, multiple champion du monde et olympique. Sa participation a ajouté une touche d’internationalisme et renforcé la portée symbolique de l’événement.

Une vitrine diplomatique pour la RDC

La 47e Assemblée générale ordinaire de la CAF, organisée pour la première fois à Kinshasa, revêt une importance historique. Elle réunit les 54 associations membres afin de définir les grandes orientations du football africain : révision des compétitions, adoption du budget et priorités de développement.

Chaque association disposera d’une voix, et les décisions attendues façonneront l’avenir du ballon rond sur le continent. Pour la RDC, cet événement dépasse le cadre sportif. Il symbolise une reconnaissance diplomatique majeure et confirme la place de Kinshasa parmi les capitales africaines qui comptent dans le monde du sport.