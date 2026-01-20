Inauguration d’une nouvelle voie ferrée à Fungurume

Lualaba – Le train du développement a pris un nouveau virage, littéralement, dans la province du Lualaba. Ce mardi 20 janvier, le vice-Premier ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba, a inauguré en grande pompe la nouvelle voie ferrée reliant les gares de Fungurume à Kitwebela, au cœur de la concession de la société minière Tenke Fungurume Mining (TFM).

Ce tronçon de 3,740 kilomètres, bien que relativement court, représente un maillon stratégique et un investissement colossal. Construite par la société Gazebo pour le compte de TFM, cette infrastructure a nécessité un investissement de 37 millions de dollars américains et le déplacement de plus de 2,7 millions de mètres cubes de terre et de roche. Selon Constant Omari, président du comité de pilotage, la voie a été réalisée « selon les normes internationales », constituant un « projet à forte valeur démonstrative » pour la région.

L’inauguration, marquée par la coupe traditionnelle du ruban par Jean-Pierre Bemba, a également été l’occasion pour TFM de rappeler sa contribution économique. La compagnie a indiqué avoir versé 955 millions de dollars au premier trimestre de l’année et un total de 7 milliards de dollars depuis 2026 au Trésor public, soulignant son « engagement à contribuer à l’émergence de la RDC ».

Un partenariat public-privé sur les rails

Le modèle de propriété clarifie les rôles de chacun : l’État congolais reste le propriétaire de l’infrastructure, tandis que la Société Nationale des Chemins de fer du Congo (SNCC) en est le concessionnaire. Gazebo a officiellement remis les travaux terminés à la SNCC, qui en assurera la gestion et l’exploitation.

Cette nouvelle voie vise avant tout à accroître les capacités logistiques et opérationnelles du projet minier de TFM, en fluidifiant le transport du minerai. Elle illustre la dynamique des investissements privés dans les infrastructures critiques, dans un secteur minier où le transport ferroviaire reste un enjeu majeur de compétitivité.

Pour le gouvernement, représenté par Jean-Pierre Bemba, cette inauguration symbolise plus qu’un simple tronçon : c’est une preuve concrète de la modernisation des infrastructures de transport et du partenariat entre l’État et les investisseurs miniers pour désenclaver les régions productrices et dynamiser l’économie nationale.