Félix Tshisekedi déploie de nouveaux ambassadeurs à l’étranger

Ce lundi 8 septembre 2025, la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC) a annoncé une décision présidentielle majeure. Félix Tshisekedi a signé de nouvelles ordonnances nommant trois ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la RDC.

Ces nominations paraissent routinières, mais elles s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à consolider les alliances internationales.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les profils choisis sont désormais connus :

Botswana : Mutombo Kambila Patrick représentera les intérêts de Kinshasa.

Chypre : Micheline Matadi NeMuleba Mukaji prendra ses fonctions sur l’île méditerranéenne stratégique.

Portugal : Tshiala Tshisuku Fanny assurera la représentation auprès de ce partenaire historique et économique majeur.

Ces ordonnances entrent en vigueur immédiatement après leur publication. Elles témoignent d’une volonté de placer des personnalités compétentes à des postes-clés pour renforcer la coopération bilatérale.

Une diplomatie proactive dans un contexte régional tendu

Derrière ces annonces se cache une réalité complexe. L’Est de la RDC reste instable, et le pays cherche activement la reconnaissance internationale des crimes commis sur son territoire, comme l’a souligné la conférence Genocost à Genève. Chaque nomination constitue un maillon d’une stratégie diplomatique plus vaste.

Renforcer la présence à Portugal et à Chypre n’est pas anodin. Le Portugal reste un partenaire historique avec des liens économiques privilégiés dans la région lusophone, tandis que Chypre joue un rôle clé en Europe et dans le secteur financier. Ces postes permettent à la RDC de consolider ses appuis, d’élargir ses réseaux et de sécuriser des partenariats dans la sécurité, l’économie et le commerce.

Sous la mandature de Félix Tshisekedi, la diplomatie congolaise semble vouloir passer à la vitesse supérieure. L’envoi de ces nouveaux ambassadeurs en est le premier signal. Leurs actions sur le terrain et les résultats qu’ils obtiendront seront scrutés de près par les partenaires comme par les détracteurs.