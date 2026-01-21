Ecobank et Orange Money lancent « Auto-Allocation » pour les supers agents en RDC

Fini les files d’attente et les ruptures de monnaie électronique.

Ce mardi 20 janvier, Ecobank RDC et Orange Money ont dévoilé Auto-Allocation, un service inédit destiné aux supers agents. Grâce à cette innovation, ils peuvent désormais recharger eux-mêmes leur monnaie électronique, de manière autonome et instantanée.

Lancée au Orange Digital Center de Lingwala, la solution fonctionne 24h/24 et 7j/7. Les supers agents s’approvisionnent à distance via Ecobank Mobile, Omni Lite ou Mobile Money. Ainsi, ils évitent les délais et les contraintes logistiques. En conséquence, les services de paiement et de transfert restent continus pour les clients.

Un levier clé pour l’inclusion financière en RDC

Pour Michel Kalalo Kayembe, Directeur Paiements Business chez Ecobank RDC, Auto-Allocation va au-delà d’un simple service technique. Selon lui, il s’agit d’un véritable levier stratégique. Il permet aux distributeurs de se concentrer sur le développement de leurs activités, plutôt que sur la gestion des recharges.

De son côté, David Kiese, représentant d’Orange Money RDC, insiste sur le gain opérationnel. Désormais, les supers agents peuvent s’approvisionner où qu’ils se trouvent, sans interrompre leurs opérations. Par conséquent, leur efficacité augmente et leur quotidien se simplifie.

Par ailleurs, ce partenariat marque une nouvelle étape dans la modernisation des paiements numériques en RDC. En réduisant les coûts opérationnels et les risques de rupture de service, Auto-Allocation renforce la résilience du réseau financier informel. Or, ce réseau reste essentiel à l’inclusion économique de millions de Congolais.

Disponible dès maintenant, le service illustre la volonté d’Ecobank et d’Orange Money de proposer des solutions adaptées aux réalités locales. À terme, Auto-Allocation offre aux supers agents — piliers de l’économie du quotidien — plus d’autonomie, de fluidité et de productivité.