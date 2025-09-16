Crispin Mbindule : Le frondeur aux multiples visages

Kinshasa, le 15 septembre – Son nom circule dans tous les couloirs du Palais du Peuple. Crispin Mbindule, député de Butembo, est devenu en quelques semaines le visage de la fronde contre Vital Kamerhe. Pourtant, cet homme au parcours sinueux fut jadis l’un des plus fidèles lieutenants du président de l’Assemblée nationale. Retour sur un destin politique aussi surprenant qu’imprévisible.

L’ancien fidèle devenu ennemi intime

L’histoire entre les deux hommes relève du paradoxe. Élu pour la première fois en 2011 sous la bannière de l’UNC de Kamerhe, Mbindule semblait incarner la loyauté absolue. Réélu en 2018 sous la même étiquette, il accomplissait un premier revirement spectaculaire lors de la présidentielle de la même année : tout en restant à l’UNC, il campagnait activement pour Martin Fayulu, le principal adversaire de Félix Tshisekedi – pourtant soutenu par Kamerhe himself.

Le climax de cette trahison : son appel à la population de Butembo à « jeter des pierres » sur Tshisekedi si ce dernier venait dans la ville. Une déclaration qui aurait dû sceller son destin politique. Pourtant, en 2023, le voilà qui rejoint l’UDPS, le parti présidentiel, et se représente avec succès sous cette nouvelle couleur.

Le triste héritage de la négation d’Ebola

L’homme qui today se présente en champion de la moralisation de la vie politique porte pourtant un lourd passé. En 2019-2020, alors que l’épidémie d’Ebola ravageait Beni et Butembo, Mbindule choisissait la théorie du complot. « Ebola n’existe pas », affirmait-il, qualifiant la crise sanitaire de « coup monté » des autorités.

Les conséquences furent tragiques : refus du vaccin, attaques contre les équipes médicales, propagation accélérée du virus. Des centaines de vies perdues, en partie à cause de ses déclarations irresponsables. Un passé qui continue de hanter l’image publique du député.

Le stratège de la fronde parlementaire

Aujourd’hui, Mbindule semble avoir trouvé une nouvelle cause : la chute de Vital Kamerhe. Selon plusieurs sources, il aurait déjà convaincu plus de 250 députés de signer sa pétition. Une performance qui révèle son talent de manœuvrier parlementaire, sinon ses convictions politiques.

Ses motivations restent obscures. Règlement de comptes personnel ? Ambition démesurée ? Ou simple opportunisme dans le jeu complexe des alliances kinoises ? Quoi qu’il en soit, Mbindule incarne ces figures politiques congolaises capables des plus surprenantes métamorphoses.

Alors que la crise à l’Assemblée nationale s’intensifie, Crispin Mbindule se retrouve propulsé sur le devant de la scène. Derrière le frondeur apparent se cache un stratège redoutable, dont le passé contrasté interroge sur les véritables motivations de ce nouveau combat. Son histoire rappelle que dans les arènes politiques congolaises, les loyalités sont souvent aussi changeantes que les alliances.