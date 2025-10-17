Classement FIFA : La RDC tient son rang et son destin en main

ZURICH – Le classement mondial de la FIFA, publié ce vendredi 17 octobre, n’a pas fait de vagues pour la République Démocratique du Congo. À l’issue d’une trêve internationale ayant inclus 173 rencontres, les Léopards conservent leur 60e place au palmarès planétaire et leur 11e position sur le continent africain. Une stabilité qui masque mal l’enjeu crucial qui se profile à l’horizon.

Derrière cette immobilité statistique se cache une réalité bien plus dynamique : les deux victoires arrachées lors de la dernière fenêtre FIFA en septembre (1-0 à chaque fois) ont été décisives. Elles ont non seulement assuré le maintien au classement, mais elles ont surtout offert le sésame tant convoité : une place parmi les quatre meilleurs deuxièmes des éliminatoires africains, et donc un ticket pour les barrages de la Coupe du Monde 2026.

Le choc contre le Cameroun se précise

L’attente principale autour de cette mise à jour était la confirmation des affiches des barrages. Le verdict est désormais tombé, scellé par la froide logique des chiffres. La RDC, 60e mondiale, affrontera le Cameroun, 54e. Une confrontation lourde d’histoire et de rivalité, un duel entre voisins centrafricains qui promet d’être explosif.

Selon le principe établi par la FIFA, le mieux classé des barragistes, le Nigeria (41e), affrontera le moins bien classé, le Gabon (77e). La route des Léopards passe donc inévitablement par les Lions Indomptables, ressuscitant de vieux démons et d’anciennes batailles.

Une stabilité à double tranchant

Si le classement n’a pas bougé, le contexte, lui, a radicalement changé. Le mois de septembre a vu une RDC appliquée et efficace, remportant ses matchs sans briller mais avec l’essentiel : les trois points. Sous la direction de Sébastien Desabre, l’équipe a montré une solidité défensive qui a payé.

Cependant, ce maintien à la 60e place place les Léopards dans une position ambiguë. Elle acte une certaine régularité, mais elle rappelle aussi que l’équipe peine à franchir un palier dans la hiérarchie mondiale et africaine, loin derrière le Maroc (11e), le Sénégal (18e) ou même l’Égypte (32e).

Alors que l’Espagne consolide sa première place mondiale, reléguant l’Argentine à la deuxième position devant la France, la RDC, elle, reste campée dans son rang. Le prochain classement, attendu le 21 novembre, aura une saveur particulière : il sera le dernier avant le choc angoissant et excitant contre le Cameroun. Pour les Léopards, le vrai classement à viser n’est plus celui de la FIFA, mais une place dans le Mondial 2026. Et pour cela, il faudra dominer le lion à sa porte.