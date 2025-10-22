CAF Awards : le Congo s’invite à la fête

La liste des nominés aux CAF Awards 2025 a révélé une résurgence attendue : celle de la République Démocratique du Congo. Trois ambassadeurs d’exception portent désormais les espoirs d’une nation tout entière, signalant le retour du géant congolais sur la scène footballistique continentale.

Mayele, la double consécration

Fiston Kalala Mayele incarne à lui seul ce renouveau. L’attaquant, passé par l’AS Vita Club avant de s’épanouir à Pyramids FC, réalise une performance rare : une double nomination. À la fois pour le titre suprême de Joueur africain de l’année et dans la catégorie Meilleur joueur interclubs. Cette reconnaissance consacre une saison exceptionnelle où le buteur a marqué de son empreinte tous les terrains où il est passé, devenant l’étendard d’un football congolais qui ose à nouveau rêver.

Sadiki, la pépite de demain

À ses côtés, Noah Sadiki, jeune milieu de terrain de Sunderland, représente l’avenir. À seulement 20 ans, sa nomination parmi les meilleurs jeunes joueurs du continent confirme le talent précoce de cette perle formée à Anderlecht. Face à des concurrents redoutables, sa présence témoigne de la vitalité d’une nouvelle génération promise à écrire les prochains chapitres du football congolais.

Le TP Mazembe, dans sa section féminine, complète ce tableau flatteur. La nomination du club dans la catégorie Club féminin de l’année récompense un travail de fond et participe à cette reconnaissance globale du football congolais.

Ces trois nominations ne sont pas qu’une simple formalité. Elles sonnent comme un message fort : la RDC est de retour. Que des trophées suivent ou non, la simple présence de ses représentants parmi l’élite africaine marque une étape cruciale dans la renaissance footballistique d’une nation qui n’a jamais cessé de croire en son étoile.