ARE : en 100 jours, la nouvelle équipe revendique un virage historique et 2,3 milliards USD d’investissements dans l’électricité

Cent jours auront suffi pour que la nouvelle équipe dirigeante de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Électricité (ARE) affiche ses premières ambitions. Au terme de cette période, l’institution revendique un bilan qu’elle qualifie d’historique, marqué à la fois par une profonde réorganisation interne, l’accélération du traitement des dossiers énergétiques et la mobilisation annoncée de 2,3 milliards de dollars américains d’investissements. Une première étape qui entend poser les bases d’une nouvelle ère pour la régulation du secteur électrique en République démocratique du Congo.

Sous la conduite du président du Conseil d’administration, Jean-Marie Beya, de la directrice générale Soraya Aziz-Moto et du directeur général adjoint Marco Kuyu, la nouvelle équipe affirme avoir engagé une série de réformes destinées à faire de l’ARE une institution plus moderne, plus efficace et davantage tournée vers les besoins des acteurs du secteur.

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Une ARE en pleine transformation, entre digitalisation et réorganisation

Au cours de ces 100 premiers jours, l’Autorité de Régulation du secteur de l’Électricité dit avoir accéléré sa modernisation à travers plusieurs réformes internes.

L’institution met notamment en avant la numérisation des procédures administratives, la mise en place d’une plateforme de gestion électronique du courrier et la dématérialisation des archives. Le traitement des plaintes des consommateurs a également été digitalisé grâce à la création d’un espace numérique permettant de déposer et de suivre les réclamations en ligne.

Cette transformation s’accompagne de l’instauration d’un nouvel organigramme, de la révision de la grille salariale et de l’amélioration de la couverture médicale des agents. L’ARE affirme également avoir procédé à l’aménagement de nouveaux espaces destinés au Conseil d’administration et à la Direction générale, tout en améliorant les conditions de travail du personnel.

À travers ces réformes, la nouvelle direction entend renforcer l’efficacité de l’institution, améliorer la transparence de ses procédures et rapprocher davantage l’ARE des différents acteurs du secteur électrique.

2,3 milliards USD d’investissements : l’ARE accélère le traitement des projets énergétiques

C’est toutefois sur le terrain des investissements que l’institution met en avant l’un de ses résultats les plus significatifs.

En seulement 100 jours, l’ARE affirme avoir examiné 45 projets énergétiques, dont 30 liés à la production et à l’importation d’électricité et 15 concernant la commercialisation et l’accès au réseau.

Ces différents dossiers représentent, selon les chiffres communiqués par l’institution, un volume d’investissements estimé à 2,30 milliards de dollars américains, pour une capacité additionnelle annoncée de 2 684,838 MW.

L’ARE considère ce résultat comme particulièrement significatif, estimant que ce volume d’investissements et de capacité supplémentaire équivaut à l’ensemble des activités enregistrées entre 2020 et le premier trimestre 2026.

Cette accélération du traitement des dossiers traduit, selon la nouvelle administration, la volonté de rendre le secteur électrique congolais plus attractif pour les investisseurs et de favoriser l’émergence de nouvelles capacités de production.

Tarification, sécurité et protection des consommateurs au cœur des priorités

La nouvelle équipe dirigeante met également en avant des avancées dans la régulation tarifaire et la protection des consommateurs.

L’ARE indique avoir traité 12 dossiers tarifaires en 100 jours, contre seulement quatre durant toute l’année 2025. L’institution annonce également avoir délivré 18 avis favorables pour l’obtention de titres énergétiques et procédé à l’inspection de 16 ouvrages, afin de vérifier leur conformité aux normes de sécurité.

La protection des consommateurs figure également parmi les chantiers engagés. Avec la digitalisation du traitement des plaintes, l’ARE souhaite offrir aux usagers un moyen plus rapide et plus transparent de faire entendre leurs préoccupations et de suivre l’évolution de leurs dossiers.

Une nouvelle gouvernance pour renforcer la crédibilité de l’institution

Sur le plan institutionnel, l’ARE affirme avoir engagé un audit interne dont les résultats sont attendus prochainement. Elle fait également état de la certification de ses états financiers et d’un renforcement de son autonomie financière, notamment à la suite de la signature de deux arrêtés ministériels par le ministre des Ressources hydrauliques et Électricité, Aimé Molendo Sakombi.

Pour la nouvelle administration, ces mesures doivent contribuer à renforcer la gouvernance et la crédibilité de l’institution, dans un secteur où les enjeux d’investissement, d’accès à l’électricité et de régulation demeurent considérables.

Soraya Aziz-Moto : « Les fondations sont désormais posées »

À l’occasion de la présentation de ce bilan, la directrice générale Soraya Aziz-Moto a estimé que ces 100 premiers jours avaient permis de poser les fondations d’une transformation appelée à s’inscrire dans la durée.

L’ambition affichée est désormais de bâtir une autorité de régulation « moderne, crédible et impartiale », capable de rassurer les investisseurs, de défendre les intérêts des consommateurs et d’accompagner le développement du secteur électrique congolais.

Entre digitalisation, réforme administrative, amélioration des conditions de travail et accélération des investissements, la nouvelle équipe de l’ARE veut ainsi imprimer sa marque. Reste désormais à transformer ces premiers résultats annoncés en réalisations concrètes sur le terrain : la RDC tient-elle enfin le début d’un nouveau chapitre pour son secteur électrique ?