Alerte Ebola à Kinshasa : Un bateau sous haute surveillance accoste à Maluku avec 200 passagers à bord

Ils ont quitté Kisangani, insouciants, portés par les eaux majestueuses du fleuve Congo. Deux cents passagers, des marchands, des familles, des voyageurs en quête d’un avenir meilleur dans la capitale. Mais le voyage, qui devait n’être qu’une traversée ordinaire sur l’artère fluviale du pays, s’est mué en une course contre la mort.

Car à bord, la mort a embarqué. Silencieuse, invisible, insidieuse. Un passager a succombé à la maladie à virus Ebola entre le 19 et le 21 juillet, alors que le bateau remontait lentement les méandres du fleuve. Depuis, l’engin est devenu un objet de traçage, une bombe à retardement flottante que les autorités sanitaires tentent de désamorcer.

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Ce mercredi 5 août, avant-midi, le navire a accosté au port de Maluku, à Kinshasa. Mais il n’était pas seul. La force navale l’escortait, silencieuse et menaçante. À terre, un dispositif de crise se déployait. L’alerte était donnée.

Débarquement sous haute tension : police, tentes et agents de l’OMS

Sur les quais de Maluku, l’atmosphère est à la fois calme et électrique. Une présence policière imposante encadre les opérations, assurant la sécurité et prévenant tout risque de fuite. Des tentes, semblables à des champignons blancs surgis du sol, ont été érigées en urgence pour accueillir les passagers. Lieux d’isolement, de triage, de contrôle : chaque voyageur sera examiné, interrogé, tracé.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est sur le pont. L’agence onusienne, aux côtés du ministère congolais de la Santé, a renforcé les capacités de préparation à ce point d’entrée stratégique. Objectif : être prêt à une éventuelle riposte face au virus Bundibugyo, une souche d’Ebola moins connue mais tout aussi redoutable.

La scène est digne d’un film catastrophe. Mais ici, point de fiction. Chaque minute compte. Chaque contact potentiel doit être identifié. Car dans l’est du pays, la Tshopo, province de départ, totalise déjà sept cas confirmés et cinq décès. Et le fleuve, cette veine bleue qui irrigue le pays, pourrait bien devenir le vecteur d’une propagation incontrôlée.

Le mystère du bateau : un traçage complexe

Le rapport du Centre des opérations d’urgence de santé publique (COUSP), couvrant la situation au 3 août, est lacunaire. Il ne précise ni le nom du bateau, ni son itinéraire exact, ni sa destination finale. Pas plus qu’il n’établit un lien formel avec une éventuelle propagation vers d’autres provinces. Le nombre de passagers ou de contacts potentiellement concernés reste également flou.

Mais une certitude demeure : la traçabilité du décès survenu à bord est devenue une priorité absolue. Les autorités sanitaires cherchent à reconstituer le puzzle des contacts, à remonter le fil de cette contamination qui pourrait avoir eu lieu avant même l’embarquement.

Et les défis s’accumulent. Le rapport évoque une « résistance persistante des contacts à haut risque » dans la province de la Tshopo, refusant de se soumettre aux mesures d’isolement. S’y ajoute une pré-rupture des équipements de protection individuelle et des intrants de laboratoire, fragilisant encore une riposte déjà sous tension.

La menace fluviale : un risque majeur pour la capitale

Dans leur analyse des principaux défis, les autorités sanitaires ont identifié un facteur de propagation particulièrement inquiétant : la forte mobilité des populations et le risque de diffusion fluviale. Le fleuve Congo, artère vitale du pays, est aussi une autoroute potentielle pour le virus. De Kisangani à Kinshasa, en passant par les nombreux ports et villages qui jalonnent ses rives, les possibilités de contamination sont innombrables.

C’est pour cette raison que le renforcement des points d’entrée et de la coordination est devenu une priorité. Chaque bateau, chaque passager, chaque marchandise peut être porteur du virus. Et Kinshasa, mégapole de plus de 15 millions d’habitants, ne peut pas se permettre une flambée épidémique.

La présence de l’OMS à Maluku n’est pas un hasard. C’est le signe d’une vigilance accrue, d’une prise de conscience que la lutte contre Ebola ne se gagne pas seulement dans les centres de traitement, mais aussi sur les berges, aux portes des villes.

Le fleuve, trait d’union ou vecteur de mort ?

Les 200 passagers du bateau, désormais sous surveillance, sont les témoins d’un drame qui aurait pu être bien plus grand. Leur débarquement à Maluku, sous escorte et contrôle, marque un tournant dans la riposte contre Ebola en RDC. Pour la première fois, le risque de diffusion fluviale se matérialise aux portes de la capitale.

Mais cette arrivée est aussi un révélateur. Celui des fragilités d’un système de santé qui, malgré les leçons des épidémies passées, reste en état d’alerte permanent. Les équipements de protection qui s’épuisent, les contacts qui résistent, les informations qui manquent – autant de failles que le virus pourrait exploiter.

Le virus Bundibugyo, moins médiatisé que son cousin Zaïre, est pourtant tout aussi mortel. Et le fleuve Congo, qui a vu naître tant de civilisations, pourrait bien devenir le théâtre d’une nouvelle tragédie si la vigilance venait à faiblir. Alors que les passagers sont pris en charge, que les contacts sont tracés, une question demeure : combien d’autres bateaux, combien d’autres voyageurs portent en eux cette menace invisible ?

Car en RDC, la lutte contre Ebola ne se joue pas seulement dans les laboratoires ou les centres de traitement. Elle se joue sur les routes, sur les rivières, dans les marchés et les villages. Et chaque passager, chaque contact, chaque déplacement peut être le maillon qui fera basculer une épidémie naissante en catastrophe nationale.