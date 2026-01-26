Tshisekedi à Kananga pour inaugurer l’UNIKAN et inspecter une route stratégique

Kananga, Kasaï-Central – Le président de la République, Félix Tshisekedi, arrive ce lundi 27 janvier à Kananga pour une visite de travail attendue, centrée sur le développement et les infrastructures. Au cœur de sa mission : l’inauguration du nouveau bâtiment de l’Université Pédagogique de Kananga (UNIKAN), une infrastructure moderne promise pour révolutionner les conditions d’étude et de travail dans cet établissement public.

Mais l’agenda présidentiel ne s’arrête pas aux salles de classe. Le chef de l’État procédera également à l’inauguration du nouveau siège de la Direction générale des impôts (DGI) de la province, une réalisation visant à renforcer l’efficacité et la capacité de collecte de cette régie financière cruciale.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le désenclavement, priorité des priorités

Un des points forts de cette visite sera l’inspection des travaux de réhabilitation de la route Kananga–Kalambambuji. Cet axe stratégique est vital pour le désenclavement de la région, la fluidité des échanges et la relance économique du Kasaï-Central. Son état conditionne directement la mobilité des populations et le transport des marchandises.

En prélude à cette visite, plusieurs hautes personnalités, dont le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, ainsi que des parlementaires et des dirigeants d’entreprises publiques, ont déjà fait le déplacement à Kananga ce dimanche, soulignant l’importance de l’événement.

Cette tournée est vivement attendue par la population locale, qui y voit un signal fort de l’engagement du gouvernement central en faveur du développement d’une province souvent perçue comme négligée. À travers l’éducation, la fiscalité et les routes, le président Tshisekedi entend ainsi matérialiser sa promesse de rééquilibrage territorial et de développement concret à l’intérieur du pays.