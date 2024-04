Rencontre entre Jean-Michel Sama Lukonde et Judith Suminwa : Un échange constructif pour l’avenir de la RDC

Le Premier ministre sortant de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, a rencontré jeudi à Kinshasa Judith Suminwa, la nouvelle Première ministre nommée le 1er avril par le président Félix Tshisekedi. Cette rencontre vise à renforcer la collaboration entre les deux chefs du gouvernement pour assurer la réussite des missions qui incombent à la nation.

« J’ai eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec Judith Suminwa au sein de mon gouvernement en tant que ministre d’État et ministre du Plan. J’ai pu constater en elle un sens aigu de la discipline et une grande expertise, reflétés par son parcours professionnel. Son expérience au sein des institutions internationales lui confère une solide base. De plus, elle a une compréhension approfondie des défis sur le terrain et des moyens pour les surmonter. Son aptitude à dialoguer efficacement avec les institutions partenaires sera un atout précieux dans nos initiatives communes. Je suis convaincu que ces qualités lui permettront de répondre efficacement aux attentes de sa fonction », a déclaré Jean-Michel Sama Lukonde.

Jean-Michel Sama Lukonde a également souligné l’importance de cette rencontre pour partager son expérience en tant que Premier ministre sortant, offrant ainsi des conseils précieux à Judith Suminwa pour les défis à venir.

« Je suis venu rencontrer la Première Ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, pour la féliciter tout d’abord pour sa nomination par le Président de la République, et pour l’assurer de mon soutien dans ses responsabilités à la tête du gouvernement. Elle est chargée de mettre en œuvre la vision présidentielle et de concrétiser les engagements pris envers le peuple congolais lors de l’investiture présidentielle. Notre échange a été empreint de cordialité et a permis de partager nos expériences respectives. En tant que ses prédécesseurs, j’ai partagé avec elle des enseignements qui, je l’espère, l’aideront dans les défis à venir », a ajouté Jean-Michel Sama Lukonde.

Cette rencontre témoigne de l’engagement des dirigeants congolais à travailler ensemble pour le développement et la prospérité de la République démocratique du Congo.