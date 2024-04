BGFIBANK RDC Éblouit au Salon E-commerce & Fintech 2024 avec RAKKACash

La 5ème édition du Salon E-commerce & Fintech (SEF) 2024 a été le théâtre de discussions animées entre régulateurs, fintechs, e-commerces et autres acteurs, captivant un public assoiffé de connaissances et de découvertes. Du 18 au 20 avril derniers, BGFIBANK RDC a brillé de tous ses feux lors de cet événement incontournable pour les passionnés de technologie financière en Afrique centrale.

Le stand de BGFIBANK RDC, mettant en vedette RAKKACash, a été un véritable aimant, suscitant l’intérêt et la curiosité des visiteurs. L’engouement palpable autour de RAKKACash a été renforcé par l’interaction dynamique avec une équipe d’ambassadeurs dédiés, enrichissant ainsi l’expérience du public.

RAKKACash, avec son approche axée sur la rapidité et l’accessibilité, répond aux besoins spécifiques des Congolais en offrant des solutions telles que l’épargne, les comptes et l’accès aux cartes bancaires, le tout depuis un téléphone. En soulignant l’importance d’une collaboration fructueuse entre RAKKACash et les fintechs, BGFIBANK RDC a affirmé son engagement envers l’inclusion financière et l’innovation.

Depuis son lancement, RAKKACash a révolutionné l’inclusion financière en RDC, supprimant les obstacles traditionnels liés aux agences bancaires. Cette initiative démontre l’engagement continu de BGFIBANK envers l’innovation et l’inclusion, plaçant RAKKACash à l’avant-garde de l’évolution numérique du secteur financier.

Le SEF 2024 à Kinshasa a révélé la montée en puissance du commerce électronique et des fintechs en Afrique, offrant un terrain fertile pour les avancées numériques. Dans ce paysage en mutation, RAKKACash se distingue comme un pionnier inspirant, prêt à façonner l’avenir financier de la région.