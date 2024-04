La Semaine française à Kinshasa met en lumière les leviers de la croissance en RDC

La huitième édition de la Semaine française à Kinshasa (SFK) se tiendra du 24 au 26 avril au Pullman Hôtel de Kinshasa, avec pour thème « Les leviers de la croissance en République démocratique du Congo ». Cet événement, organisé par l’ambassade de France en RDC, mettra en avant différents sous-thèmes tels que les mines, les infrastructures et la logistique, l’agro-alimentaire, le numérique, l’entrepreneuriat/PME, l’énergie et la santé.

La SFK est un rendez-vous incontournable qui favorise les échanges directs et les rencontres privilégiées avec des partenaires potentiels. L’édition précédente a connu un grand succès, avec plus de 1000 visiteurs en l’espace de 3 jours, la participation de 40 exposants congolais et français, 15 conférenciers et panélistes, ainsi qu’une couverture médiatique de plus de 40 organes nationaux et internationaux.