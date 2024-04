Dialogue intercommunautaire en Ituri

Le vice-Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, a récemment présidé une cérémonie marquant la fin de la formation de la 31e brigade de réaction rapide des Commandos au centre Lwama de Kindu, dans la province du Maniema.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de recherche de la paix et de la réconciliation en RDC, notamment dans la province de l’Ituri. Jeudi et vendredi derniers, un dialogue intercommunautaire élargi aux groupes armés s’est tenu à Bunia, sous les auspices du vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba.

Les représentants des 21 communautés issues des cinq territoires de la province de l’Ituri ont participé à ce dialogue. Ils ont recommandé vivement l’accompagnement du gouvernement congolais et de la communauté internationale dans la mise en œuvre rapide du Programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et Stabilisation (P-DDRCS).

À l’issue de ces concertations, les groupes armés, comprenant notamment le FRPI, l’URDPC/CODECO, le FPIC, le MAPI, l’AUTODÉFENSE et le CHINI YA TUNA, ont appelé les leaders des 21 communautés de la province de l’Ituri à embrasser le pardon et le vivre-ensemble pour restaurer une paix durable à travers la justice transitionnelle.

Dans son discours de clôture, le vice-Premier ministre Jean-Pierre Bemba a salué les participants pour leur engagement en faveur de la paix et du développement de la province de l’Ituri. Il a souligné l’importance de la maturité démontrée face à la situation et a exprimé sa reconnaissance pour les efforts consentis en vue de la recherche d’une voie durable vers la paix.

Ces dialogues et engagements constituent un pas important vers la réconciliation et la stabilité en Ituri, reflétant ainsi la volonté collective de construire un avenir pacifique pour la région.