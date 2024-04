Félix Tshisekedi promeut les opportunités d’investissement en RDC lors d’une table ronde à Paris

Le président Félix Tshisekedi a captivé les investisseurs français en mettant en lumière les nombreuses opportunités d’investissement offertes par la République démocratique du Congo (RDC), un pays cinq fois plus grand que la France, dans des secteurs clés tels que la construction d’infrastructures, l’énergie, l’agriculture, la santé et la culture. Lors de la « Table Ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC », le président Tshisekedi a assuré aux opérateurs économiques français réunis au Centre de Conférences Mendès-France : « Votre place est en RDC ».

Au cours de cette rencontre, le président Tshisekedi a également mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires en RDC, soulignant que la cellule sur le climat des affaires est directement liée à la Présidence de la République, garantissant ainsi une réactivité immédiate aux préoccupations des investisseurs.

Anthony Kinzo, directeur général de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI), a quant à lui souligné les progrès significatifs accomplis par la RDC, notamment la suppression de 16 taxes. Depuis 2023, un plan d’urgence a été mis en place pour améliorer le climat des affaires, avec l’approbation de tous les acteurs publics et privés.

Le Forum Business France-RDC, organisé par le Medef, s’est concentré sur des secteurs clés tels que les minerais stratégiques, l’énergie et le développement des infrastructures et des villes durables, soulignant leur importance pour l’avenir économique de la RDC.