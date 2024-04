Félix Tshisekedi Félicite Vital Kamerhe pour sa Victoire aux Primaires de l’Union Sacrée

Le Président Félix Tshisekedi a reçu mardi soir à la Cité de l’Union africaine l’honorable Vital Kamerhe pour le féliciter de sa victoire aux primaires de l’Union sacrée, organisées à Kinshasa, en vue de la présidence de l’assemblée nationale. Désormais candidat unique de l’Union sacrée à cette fonction, Vital Kamerhe a réaffirmé sa loyauté envers le Chef de l’État et exprimé sa gratitude pour la confiance renouvelée.

À la sortie de cette rencontre, Vital Kamerhe a exprimé sa reconnaissance envers le président « Je remercie le président de l’Union sacrée, les Présidents Augustin Kabuya, Modeste Bahati et Christophe Mboso. »soulignant que leur victoire était collective.

Dans ses déclarations, l’honorable Kamerhe a souligné ses priorités, notamment la nécessité de promouvoir la séparation des pouvoirs, d’exercer un contrôle parlementaire efficace et d’initier des réformes institutionnelles. Il a également affirmé son engagement à restaurer la crédibilité de l’Assemblée nationale et à travailler pour le bien-être de la nation congolaise.

De son côté, le Président Tshisekedi a exprimé ses félicitations à Vital Kamerhe et a salué leur engagement commun en faveur d’un processus démocratique et transparent. Il a appelé à l’unité et à la solidarité pour mener à bien les responsabilités qui les attendent, mettant en avant l’importance de ne pas laisser de divisions au sein du pays.

Cette rencontre marque un nouveau chapitre dans la politique congolaise, avec une collaboration renforcée entre le Président Tshisekedi et le nouveau candidat à la présidence de l’Assemblée nationale, Vital Kamerhe, dans le but de promouvoir la démocratie et le progrès au sein du pays.