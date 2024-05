Ouverture du 5ème Forum Économique Katanga Business Meeting (KBM) à Kolwezi

Le coup d’envoi de la 5ème édition du Forum Économique Katanga Business Meeting (KBM) a été donné ce vendredi 3 mai à Kolwezi, capitale de la province minière du Lualaba en RDC. Sous le thème « Investir dans les pôles industriels pour une nouvelle dynamique de croissance en RDC », cette édition a été inaugurée par Nicole Ntumba Bwatshia, directrice de cabinet adjointe du Chef de l’État, chargée des questions politiques, juridiques et diplomatiques.

Selon le directeur général de KBM, Costas Munsuka, ces assises s’inscrivent dans la vision de développement intégral de la RDC, déclinée en 6 axes par le Président lors de son investiture pour un second mandat, avec un accent sur la diversification économique. La province du Lualaba a été choisie en raison de ses ressources minières et de la mise en place de nouvelles zones économiques spéciales, potentiellement bénéfiques pour la croissance régionale.

Pendant deux jours, du 3 au 4 mai, experts nationaux et internationaux discuteront d’investissement et de financement des pôles industriels, mettant l’accent sur la valorisation du potentiel minier, la formation professionnelle et la création d’emplois. Ces discussions seront menées lors de panels, sessions de rencontres et master class animés par une quarantaine de conférenciers de haut niveau, comprenant des décideurs politiques et des responsables institutionnels.

L’objectif principal du KBM est de maintenir son rôle de leader parmi les think tanks de la RDC en matière de politiques publiques, offrant une plate-forme dynamique pour explorer les opportunités d’investissement à travers des échanges constructifs et un partage d’expériences enrichissant.

Cette édition se tient au centre de négoce de Musompo, avec une vaste zone d’exposition accueillant 300 visiteurs et 100 exposants, y compris des sous-traitants congolais, pour faciliter la concrétisation des idées en actions par les acteurs du secteur public et privé.

Pour garantir le succès de cet événement annuel majeur visant à promouvoir l’investissement et le développement économique en RDC, KBM compte sur ses sponsors principaux, notamment Tenke Fungurume Mining (TFM), KAMOA, l’ARSP, ainsi que le gouvernement provincial du Lualaba.