Le gouvernement congolais confirme son engagement envers les fonctionnaires

Lors d’une réunion tenue le jeudi 2 mai 2024, le vice-premier ministre en charge de la Fonction Publique, Jean-Pierre Lihau, a informé la délégation de l’intersyndicale nationale de l’administration publique (INAP) du respect des engagements du gouvernement congolais. Ces engagements comprennent l’apurement des arriérés de la prime de la rétrocession des régies financières et le paiement régulier des salaires des fonctionnaires de l’État.

De plus, le gouvernement a assuré aux agents publics de l’État que les banques commerciales seront effectivement approvisionnées pour procéder aux paiements susmentionnés.

À la sortie de la réunion, Fidèle Kiyangi, président de l’INAP, a salué les efforts du gouvernement, dirigé par le chef de l’État Félix Tshisekedi, pour respecter les engagements pris en vue de garantir la paix sociale.

Il a déclaré : « À ce jour, le gouvernement a respecté les résolutions prises lors de notre réunion avec l’INAP, notamment en ce qui concerne le paiement des salaires et la rétrocession des régies financières. Nous apprécions cet engagement, mais nous attendons avec impatience que ces mêmes engagements soient respectés pour le mois de mai. Nous remercions le gouvernement et nous réitérons notre demande de rencontrer et de dialoguer avec le chef de l’État. Nous adoptons un syndicalisme différent de celui d’hier, et nous espérons que notre appel sera entendu. »

Jean-Pierre Lihau, soucieux d’améliorer la situation sociale des agents publics de l’État, a souligné la volonté du gouvernement de respecter les engagements pris dans le cadre du dialogue social permanent avec les syndicats.