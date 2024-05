La RDC intensifie sa lutte contre le paludisme avec l’introduction d’un nouveau vaccin en 2024

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) s’est engagé à renforcer ses efforts de lutte contre le paludisme en annonçant l’introduction d’un nouveau vaccin en 2024. Cette décision vise à réduire de manière significative la morbidité et la mortalité associées à cette maladie, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans, particulièrement vulnérables.

Un atelier stratégique s’est tenu à Kinshasa du 29 avril au 5 mai, réunissant les acteurs clés du Programme élargi de vaccination (PEV) et du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), ainsi que des partenaires tels que l’UNICEF, l’OMS, GAVI et PATH. L’objectif principal était de concevoir un plan détaillé pour le déploiement efficace du nouveau vaccin antipaludique, le R21, en RDC.

La RDC, l’un des pays où le paludisme cause le plus de décès chez les enfants de moins de cinq ans, enregistre chaque année d’importantes pertes humaines liées à cette maladie. Les discussions lors de l’atelier ont donc porté sur la définition d’une feuille de route stratégique pour l’introduction du vaccin, la mise en place d’un modèle opérationnel pour son déploiement efficace, la communication pour susciter le soutien et la demande dans les communautés, ainsi que la formation des acteurs clés.

Le Dr Aline Maliwali, point focal du programme de vaccination antipaludique au PNLP, souligne l’importance de cette initiative dans la lutte nationale contre le paludisme. Elle considère ce nouveau vaccin comme une avancée significative dans la stratégie de santé publique du pays.

Les statistiques du PNLP indiquent que plus de 27 millions de cas de paludisme ont été enregistrés en RDC en 2022, entraînant la mort de près de 25 000 enfants cette même année. Malgré les efforts déployés ces dernières années, notamment la distribution de moustiquaires imprégnées et la mise en place de thérapies préventives, le paludisme reste un défi majeur pour la santé publique en RDC.

Le Dr Roger Kamba, ministre de la Santé, de l’Hygiène et de la Prévention, souligne l’importance de cette nouvelle stratégie dans son message à la nation lors de la 17ème journée mondiale de lutte contre le paludisme. Il rappelle que la vaccination antipaludique s’est avérée sûre et efficace lors des essais pilotes menés depuis 2019.

L’introduction progressive du vaccin en RDC commencera dans les provinces où le risque de paludisme est le plus élevé, avant de s’étendre à d’autres régions dans les années à venir. Cette démarche, soutenue par des partenaires techniques et financiers, marque une étape cruciale dans la lutte contre le paludisme en RDC et illustre l’engagement du gouvernement à protéger la santé des enfants et à réduire l’impact dévastateur de cette maladie endémique.