Reflexions et recommandations de la 5ème édition du Katanga Business Meeting (KBM) pour le développement intégral de la RDC

La 5ème édition du Katanga Business Meeting (KBM) s’est clôturée le samedi 4 mai, réunissant des experts nationaux et internationaux pour réfléchir sur plusieurs problématiques cruciales inscrites dans la vision globale de développement de la République démocratique du Congo (RDC).

La journée de vendredi a débuté par une cérémonie d’ouverture présidée par Nicole Ntumba Bwatshia, Directeur de cabinet adjoint du chef de l’État, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, suivie de deux panels. Le premier panel, composé de personnalités éminentes telles que les professeurs Jean-Luc Namegabe Mastaki, Directeur du Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale-CEA, Robert Kalumba Malombo, PCA de la FEC, Lucine Hapi le moal, et le professeur Arthur Kaniki, a discuté des investissements et du financement des pôles industriels. Des recommandations importantes, notamment concernant l’éducation financière, ont émergé de ces discussions.

Le deuxième panel, comprenant des experts comme les professeurs Edouard Mutamba et le Dr Guy Muswil, ainsi que des représentants de grandes entreprises telles que Hugo Sinza de Tenke Fungurume Mining et Popol Mabolia Yenga de CAMI, s’est concentré sur le thème « Tirer parti des pôles industriels en RDC : quels bénéfices pour les acteurs économiques congolais et étrangers ? ».

La journée de samedi a également été riche en ateliers, panels, Meetup et masterclass. Par exemple, des représentants du secteur privé et de l’État congolais ont discuté de la politique des stages professionnels en tant que levier de développement des pôles industriels.

Lors de cet atelier, des représentants de l’INPP, de la FEC, de l’ONEM, ainsi que des partenaires de développement tels que l’Agence belge de développement, ont convenu de mutualiser leurs efforts pour rendre les stages professionnels accessibles. Les participants ont également proposé des solutions aux défis soulevés lors de cet échange.

Il convient de noter que c’est la deuxième fois consécutive que le Forum KBM se déroule dans la province du Lualaba. Le directeur général de cet événement multisectoriel d’envergure, Costas Munsuka, a justifié ce choix lors d’une conférence de presse tenue le jeudi 2 mai, soulignant les importantes réserves minérales de la région et la mise en place de nouvelles zones économiques spéciales qui pourraient stimuler la croissance dans la région.