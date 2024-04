Contentieux électoral des gouverneurs au Sud-Kivu : la cour d’appel examine les requêtes des candidats

La cour d’appel du Sud-Kivu a entamé l’examen des requêtes en contestation des candidatures des gouverneurs dans la province. Au total, six requêtes ont été déposées dans le cadre du contentieux des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. La cour rendra sa décision ce vendredi 5 avril.

Deux des requêtes ont été déposées par Amani Bisuro Pascal, contestant les candidatures de Jean Jacques Purusi et de Myewa Jean Jacques Elakano, qu’il accuse de se présenter en tant qu’indépendants alors qu’ils sont membres de partis politiques et n’ont jamais démissionné.

Jean-Marie Bamporiki a également introduit une requête contre la Commission électorale nationale indépendante (CENI) après le rejet de sa candidature, tout comme Didier Kamerhe, qui a contesté le rejet de sa propre candidature par la CENI.

Devant la cour, les avocats de l’Union pour la Nation Congolaise (UNC) ont présenté une démission datée du 15 février signée par Didier Kamerhe devant le fédéral de la commune de Kadutu, contestant ainsi l’accusation de faux et usage de faux.

Le regroupement politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés (AFDC-A) a également déposé deux requêtes. L’une vise le candidat Patrick Busubwangwi, considéré comme membre de l’AFDC-A, et l’autre concerne Jérémie Basimane, candidat indépendant et député élu sur la liste 2A/TDC.

L’AFDC-A affirme que Patrick Busubwangwi est toujours membre de leur parti, ce qui devrait invalider sa candidature. Quant à Jérémie Basimane, en tant que député provincial et cadre d’un regroupement allié au regroupement 2A/TDC, sa candidature est également contestée.