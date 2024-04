34 ans après : Retour sur la transition démocratique en RDC

Le 24 avril 2024 marque le 34e anniversaire du discours historique de feu le président Mobutu Sese Seko, annonçant la fin du monopartisme et le début du processus de démocratisation en République Démocratique du Congo (RDC). Cet événement emblématique a marqué le début d’une série de transitions tumultueuses et d’évolutions politiques majeures dans l’histoire du pays.

Le discours prononcé par Mobutu à la cité de la Nsele à Kinshasa reste gravé dans la mémoire collective congolaise, symbolisant la fin d’une ère autoritaire et le début d’une ère de changement politique. Cependant, le bilan de ces 34 années de transition démocratique est mitigé, selon le politologue Christian Moleka, qui souligne l’émergence de nouveaux défis et de figures politiques controversées, souvent comparées à des « petits Mobutu ».

La transition post-Mobutu s’est étendue sur une période de seize ans, marquée par des conflits internes et des tentatives de stabilisation politique. La Conférence nationale souveraine (CNS), organisée de 1990 à 1992, a été le point de départ de cette transition, avec la montée en puissance de figures politiques telles qu’Etienne Tshisekedi. Cependant, les conflits persistants entre Tshisekedi et Mobutu ont entravé la consolidation démocratique.

La première transition s’est conclue en 1997 avec l’arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, mettant fin à l’ère de Mobutu. Cependant, le règne de Kabila a été émaillé de troubles, avec une rébellion armée et une nouvelle guerre civile éclatant en 1998. Après son assassinat en 2001, son fils Joseph Kabila a pris le relais, inaugurant une nouvelle période de transition politique.

La deuxième transition, débutée en 2003, a vu la tenue d’élections présidentielles et législatives en 2006, mettant fin à une période de transition prolongée. Joseph Kabila a ensuite été réélu pour un second mandat en 2011, mais sa succession a été marquée par des tensions politiques et des contestations électorales.

Les élections de 2018 ont vu l’accession au pouvoir de Félix Tshisekedi, succédant à Joseph Kabila. Les élections de 2023 ont confirmé la légitimité du président Tshisekedi, marquant une étape importante dans l’histoire politique récente de la RDC.

Alors que le pays célèbre cet anniversaire historique, il est crucial de réfléchir aux défis et aux opportunités qui se présentent dans le processus continu de consolidation démocratique en RDC.