« Vous comptez, vous êtes aimés » : Denise Nyakeru partage un repas plein d’amour avec des orphelins à Kolwezi

Kolwezi, 11 juin 2025 – Dans un geste empreint d’humanité et de compassion, la très distinguée Première Dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a partagé un repas avec des orphelins dans un orphelinat de Kolwezi, ce mercredi 11 juin. Un moment fort en émotions, marqué par la sincérité et la chaleur humaine.

La Première Dame n’est pas venue en simple visiteuse. Elle est venue comme une âme solidaire, profondément marquée par une enfance similaire à celle de ces enfants. « Je suis venue comme une fille qui a grandi sans ses parents, et qui sait, au plus profond d’elle-même, ce que signifie avoir faim. Non pas seulement de pain, mais de présence », a-t-elle confié avec émotion.

Ce jour-là, elle n’a pas seulement partagé un repas. Elle a partagé une partie de son histoire. Elle s’est assise à la même table que les enfants, a porté les plus petits, les a nourris, les a écoutés. Une image forte : celle de la Première Dame, pleine de tendresse, donnant la cuillère au plus jeune pensionnaire de l’orphelinat. Une scène qui a profondément ému les témoins.

« Vous comptez pour moi, vous êtes aimés », a-t-elle déclaré, les yeux brillants d’émotion, avant de quitter les lieux. Elle a insisté sur le fait que chaque enfant mérite d’être entouré, soutenu et aimé, peu importe son passé ou ses origines.

Cette visite dépasse le symbole. Elle incarne l’engagement sincère de Denise Nyakeru Tshisekedi envers les enfants vulnérables de la République Démocratique du Congo. À Kolwezi, elle a offert bien plus qu’un repas : elle a semé des graines d’espoir et de dignité dans le cœur de ces enfants.