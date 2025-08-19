TICAD 9 : la RDC mise gros au Japon

Kinshasa, 19 août 2025 — La Première Ministre, Cheffe du Gouvernement Judith Suminwa Tuluka, se rendra à Yokohama au Japon pour représenter le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD). Cette rencontre se déroulera du 20 au 22 août 2025.

Une rencontre stratégique pour l’Afrique

La TICAD 9 est un moment clé de réflexion sur les priorités de développement du continent africain. Elle constitue également une plateforme de concertation entre l’Afrique et le Japon. De plus, elle ouvre la voie à un renforcement des partenariats dans les domaines économique, éducatif et technologique.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Un partenariat RDC–Japon en expansion

Pour la République démocratique du Congo, cette conférence représente une opportunité majeure. Le gouvernement congolais souhaite consolider ses échanges économiques avec le Japon. En outre, il ambitionne de développer une coopération plus globale, basée sur le partage d’expériences et l’innovation.

Une délégation gouvernementale ciblée

La Première Ministre sera accompagnée de cinq ministres. Il s’agit de ceux en charge de l’Économie, de la Formation professionnelle, du Commerce extérieur, des Mines et des Affaires étrangères. Ainsi, la RDC met en avant des secteurs stratégiques, directement liés aux thématiques centrales de la TICAD.

Inspirations croisées et vision partagée

Les discussions mettront en lumière une ambition commune : faire de l’éducation et de l’innovation des leviers de développement durable et inclusif. Par ailleurs, cette conférence permettra un échange d’inspirations. Le Japon apporte sa discipline et sa rigueur. La RDC partage, pour sa part, sa créativité et sa résilience.

Une coopération tournée vers l’avenir

Il s’agit de la deuxième visite officielle de Judith Suminwa au Japon. Ce déplacement illustre la volonté du Gouvernement congolais d’approfondir une coopération équilibrée et respectueuse avec Tokyo. Enfin, cette présence à la TICAD 9 confirme l’engagement de Kinshasa à inscrire la RDC dans une dynamique d’ouverture internationale, au service de son développement et de celui du continent africain.