Rwanda – Clippers et Rams : un partenariat sportif qui ravive les tensions avec la RDC

Le petit pays des mille collines continue de s’offrir les terrains de jeu les plus prestigieux de la planète. Ce lundi 29 septembre, le Rwanda a annoncé la signature d’un partenariat simultané avec les Los Angeles Clippers (NBA) et les Los Angeles Rams (NFL), devenant ainsi le premier pays africain à arborer son logo dans ces deux ligues majeures du sport américain.

Le logo « Visit Rwanda » – déjà familier aux supporters d’Arsenal et du PSG – s’affichera désormais sur les maillots des Clippers et dans le stade des Rams. Une opération de communication d’envergure destinée, selon Kigali, à « faire découvrir la beauté naturelle incomparable et la biodiversité extraordinaire du Rwanda » aux fans de basket et de football américain.

Une stratégie éprouvée

Ce double partenariat s’inscrit dans une stratégie de diplomatie sportive rodée depuis 2018. Le Rwanda s’était alors offert les manches du maillot d’Arsenal, avant de séduire le Paris SG, le Bayern Munich, et d’organiser avec succès les récents Championnats du monde de cyclisme.

« Cet engagement nous permet de toucher les habitants de Los Angeles ainsi que les fans de la NBA et de la NFL partout dans le monde », a déclaré Jean-Guy Afrika, PDG du Conseil pour le développement du Rwanda, sans dévoiler le montant de l’investissement.

Un « sportswashing » qui crispe Kinshasa

Mais derrière l’opération de promotion touristique se cache une réalité géopolitique plus sombre. La République Démocratique du Congo dénonce une stratégie de « blanchiment d’image », accusant Kigali de soutenir le mouvement rebelle M23 – responsable de massacres et de déplacements massifs de population dans l’Est du pays.

Pour Kinshasa, ces partenariats sportifs servent à « masquer » les graves accusations qui pèsent sur le régime de Paul Kagame. La RDC considère ces accords comme « tachés de sang » et estime que Kigali utilise le sport pour se donner une respectabilité internationale, au détriment de la stabilité régionale.

Les clubs sous pression

Face à ces critiques, certains clubs européens ont commencé à revoir leur copie. Le Bayern Munich, notamment, a recentré son partenariat sur le développement local au Rwanda. Mais la plupart des équipes maintiennent leurs accords, malgré les controverses.

Ce nouveau partenariat avec les géants du sport américain ravive donc les tensions entre les deux pays voisins. Il illustre aussi les dilemmes éthiques du sponsoring sportif international, tiraillé entre retombées économiques et risques de « sportswashing ».

Le Rwanda, lui, continue sa marche en avant. Après le football, le cyclisme et maintenant la NBA et la NFL, le pays aux mille collines a décidément le sens du spectacle. Reste à savoir si les maillots des Clippers et le stade des Rams parviendront à faire oublier les rapports accablants sur son implication dans les conflits de l’Est congolais.