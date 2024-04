Qatar Airways étend son réseau vers Kinshasa, en République démocratique du Congo

La compagnie aérienne primée, Qatar Airways, annonce une expansion significative de son réseau vers Kinshasa, en République démocratique du Congo, depuis Luanda, Angola. Cette extension offre aux voyageurs une plus grande accessibilité à une région clé de l’Afrique et renforce la connectivité internationale via Doha, au Qatar.

À partir du premier juin 2024, Qatar Airways proposera quatre vols hebdomadaires entre Luanda et Kinshasa, marquant ainsi une augmentation significative de la fréquence des vols. Les passagers profiteront d’un service de classe mondiale à bord du Boeing 787-8 Dreamliner, avec 22 sièges en classe affaires et 232 sièges en classe économique.

Thierry Antinori, directeur commercial de Qatar Airways, a exprimé l’importance de cette expansion : « Nous sommes ravis d’ajouter Kinshasa à notre réseau, renforçant ainsi notre engagement envers l’Afrique et offrant aux voyageurs davantage d’options pour explorer le monde via notre hub à Doha. »

Cette nouvelle liaison vers Kinshasa marque la 29e destination en Afrique desservie par Qatar Airways, soulignant son engagement continu envers le continent. Les horaires de vol seront disponibles sur demande auprès de la compagnie.

Cette expansion renforce la position de Qatar Airways en tant que l’un des principaux transporteurs internationaux et confirme son engagement envers la croissance et le développement des liaisons aériennes en Afrique.

Horaire de vol:

(Toute l’heure locale)

Vol QRQ 1491

Doha (DOH) à Kinshasa (FIH) – QR 1491 au départ de Doha à 02h45 et arrivée à Kinshasa à 08h10.

Kinshasa (FIH) à Luanda (LAD) – QR 1491 au départ de Kinshasa à 09h40 et arrivée à Luanda à 10h55.

Luanda (LAD) à Doha (DOH) – QR 1491, départ de Luanda à 12h25 et arrivée à Doha à 22h50. Vol QRQ 1489

Doha (DOH) à Luanda (LAD) – QR 1489 au départ de Doha à 09h20 et arrivée à Luanda à 15h40.

Luanda (LAD) à Kinshasa (FIH) – QR 1489 au départ de Luanda à 17h10 et arrivée à Kinshasa à 18h25.

Kinshasa (FIH) à Doha (DOH) – QR 1489 départ de Kinshasa à 19h55 et arrivée à Doha à 05h45+1