Visite officielle du président Tshisekedi en France : Programme détaillé

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, entame une visite officielle en France, marquant ainsi sa première visite d’État dans le pays. Voici un aperçu du programme détaillé de cette visite :

Lundi :

9h30 : Arrivée à Paris depuis l’Allemagne.

Visite aux Invalides.

Rencontre avec le président du Sénat, Gérard Larcher.

Visite à l’Assemblée nationale et entretien avec la présidente de la chambre basse, Yaël Braun-Pivet.

Vernissage du livre écrit par le président Tshisekedi.

Mardi :

9h00 : Visite dans une école militaire française.

Entretien avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu.

13h00 : Visite officielle au Palais de l’Élysée suivie d’un déjeuner en tête-à-tête avec le président Emmanuel Macron.

16h00 : Table ronde à Bercy avec des chefs d’entreprises.

Échanges avec des entreprises spécifiques préalablement sélectionnées.

Mercredi :

18h00 : Discours devant la diaspora congolaise à l’espace Charenton avant le départ de la France.

Cette visite revêt une importance particulière compte tenu du contexte de tensions régionales, notamment la guerre imposée par le Rwanda. Le président Tshisekedi abordera plusieurs sujets, y compris des questions délicates, dans un esprit de coopération et de partenariat.

La RDC, en tant que plus grand pays francophone, cherche à renforcer ses relations avec la France et à explorer de nouvelles opportunités de coopération économique et politique.