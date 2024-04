Conférence de presse d’Advans Congo

Le jeudi 25 avril 2024, Advans Congo a tenu une conférence de presse au siège de l’entreprise, présidée par le Directeur général Jean Luc Nzoubou. L’événement avait pour but de présenter au public les informations quantitatives et qualitatives de l’entreprise, conformément à l’article 2 de l’instruction 55 de la Banque centrale du Congo.

En ce qui concerne les données quantitatives, Advans Congo a enregistré un résultat net de 888 838 425 FC pour l’exercice 2023, avec un total d’actif et de passif de 118 179 476 045 FC. Les emprunts contractés se chiffrent à USD 3 216 899, et les liquidités et équivalents en fin d’exercice sont de 21 658 205 023 FC.

Du côté des données qualitatives, Advans a communiqué sur ses produits de crédit et de dépôt, mettant en avant la simplicité des formalités d’ouverture de compte et la variété des comptes disponibles. Des services financiers tels que les transferts nationaux et internationaux sont également proposés.

En ce qui concerne la gestion des risques, Advans Congo a détaillé sa structure de gouvernance, mettant en avant un comité d’audit indépendant et des responsables dédiés à l’audit interne, au contrôle interne, au risque et à la conformité.

En termes de stratégie, Advans Congo vise à devenir le leader de la microfinance en RD Congo au cours des cinq prochaines années. La société réaffirme sa mission de créer un meilleur avenir financier pour ses clients en offrant des services financiers adaptés et innovants de manière durable et responsable.

Les axes de développement stratégique incluent l’amélioration de l’efficacité des équipes, le renforcement de la culture du risque, l’accompagnement du changement et le renforcement de l’image d’acteur social.

Advans Congo, filiale d’Advans SA SICAR, est une institution de microfinance créée en 2017 suite à la transformation d’Advans Banque Congo. L’entreprise est soutenue par des investisseurs internationaux et s’engage à servir les secteurs peu ou mal desservis par les institutions financières traditionnelles.