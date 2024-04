Appel de la RDC à des sanctions contre le Rwanda lors de la visite du Président Tshisekedi en Allemagne

Berlin, dimanche 28 avril 2024

Après un tête-à-tête de plus de deux heures entre le Président Félix Tshisekedi et le Chancelier fédéral Olaf Scholz dimanche à Berlin, en Allemagne, leurs délégations respectives ont eu une réunion de travail au cours de laquelle elles ont abordé la coopération économique et la crise sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

« Les Allemands ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC et dénoncé la présence militaire rwandaise en territoire congolais. Nous avons insisté sur le fait que les déclarations, c’est bien, mais l’action, c’est encore mieux », a déclaré Christophe Lutundula, vice-Premier ministre (VPM), ministre des Affaires étrangères.

Selon M. Lutundula, « il faut accroître la pression sur le Rwanda en envisageant des sanctions ».