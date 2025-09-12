Procès Joseph Kabila : la partie civile exige la réouverture des débats et 30 milliards USD de réparations

Alors que le verdict du procès Joseph Kabila était attendu ce vendredi 12 septembre 2025, un nouveau rebondissement a marqué l’audience à la Haute Cour militaire de Kinshasa. Les avocats de la partie civile, représentant la République Démocratique du Congo, ont introduit une requête visant la réouverture des débats.

Selon Maître Richard Bondo, président du collectif, de nouveaux éléments justifient cette démarche, notamment la volonté de faire entendre d’autres témoins et de démontrer, preuves à l’appui, les canaux financiers par lesquels Joseph Kabila aurait financé le mouvement terroriste AFC/M23. La partie civile souhaite également faire passer le montant des dommages et intérêts réclamés de 24 milliards à 30 milliards de dollars.

De son côté, Maître Jean-Marc Kabengela Ilunga a insisté sur la nécessité de requalifier l’infraction de trahison en espionnage, arguant que l’ancien président aurait utilisé une fausse identité pendant 18 ans.

L’Auditeur général des Forces armées de la RDC n’a pas émis d’objection à cette réouverture des débats, considérant l’existence de nouveaux éléments. La Haute Cour militaire a donc suspendu l’audience et se prononcera ultérieurement sur cette requête.

Depuis l’ouverture du procès, Joseph Kabila n’a jamais comparu, son défaut ayant été acté. L’ancien chef de l’État est poursuivi pour des accusations lourdes : participation à un mouvement insurrectionnel, complot, apologie du terrorisme, crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, homicide volontaire, viol, torture, déportation et occupation forcée de Goma.

Pour ses partisans, dont le PPRD de Ramazani Shadary, il ne s’agit que d’une « mise en scène » politique visant à neutraliser un opposant influent. Mais pour d’autres, cette procédure marque un tournant dans la lutte contre l’impunité en RDC.