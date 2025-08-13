Procès Constant Mutamba : Révélations bancaires sur les 19 millions $ destinés à la prison de Kisangani

Le cinquième jour du procès Constant Mutamba s’est déroulé ce mercredi 13 août 2025 à la Cour de cassation de Kinshasa. L’ancien ministre de la Justice répond devant la justice pour détournement présumé de fonds publics destinés à construire une prison à Kisangani, chef-lieu de la province de Tshopo.

Lors de l’audience, la Cour a entendu le dernier témoin cité par le ministère public. Il s’agit d’un délégué de RAWBANK, la banque où la société Zion Construct a ouvert un compte pour exécuter le marché de construction.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le témoin a affirmé que Zion Construct disposait d’un compte courant ayant reçu des fonds directement du ministère de la Justice. Au moment de l’enquête pré-juridictionnelle, le compte contenait 19 millions de dollars américains. Selon lui, le montant a légèrement diminué à cause des frais bancaires. Aujourd’hui, la justice a saisi ce compte.

Il a aussi expliqué la différence entre comptes séquestres et comptes courants, un point jugé important pour comprendre l’affaire.

Après son témoignage, la Cour est passée à la phase des plaidoiries. Le ministère public a commencé ses réquisitions. Constant Mutamba reste accusé d’avoir détourné les 19 millions $ destinés au chantier de la prison de Kisangani.