Lubumbashi se pare pour Tshisekedi

LUBUMBASHI – La capitale du cuivre se prépare à vivre une semaine historique. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera à Lubumbashi la semaine prochaine pour un double événement d’envergure : le lancement de la Semaine Congolaise du Tourisme et une cérémonie officielle à l’Université de Lubumbashi où il recevra les insignes de grand chancelier des universités congolaises.

L’annonce a été faite par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Shula, lors d’une réunion élargie du Conseil provincial de sécurité. Les autorités provinciales sont passées en mode opérationnel pour garantir le succès de ces deux rendez-vous majeurs.

Visite d’inspection sur le site universitaire

Immédiatement après la réunion, le gouverneur et sa délégation – comprenant les généraux de la Police, des FARDC, et le maire de la ville – se sont rendus sur le site du building administratif de l’Université de Lubumbashi, épicentre de la cérémonie présidentielle. Sur place, ils ont inspecté les installations et échangé avec les équipes techniques chargées des derniers préparatifs.

Sous la conduite du recteur Gilbert Kishiba Fitula, la délégation a parcouru les lieux stratégiques : le parking, l’amphithéâtre Kalaba Mutabusha, la salle Tharcisse Tshibangu et la salle Royale Belge. Le gouverneur a donné des orientations précises pour assurer la qualité et la rapidité des travaux d’aménagement et d’assainissement.

Un double enjeu pour le Haut-Katanga

Ces préparatifs intensifs témoignent de l’importance que les autorités accordent à ces événements. Du 13 au 17 octobre, Lubumbashi vivra au rythme de la Semaine Congolaise du Tourisme, vitrine du potentiel touristique national. En parallèle, l’UNILU s’apprête à accueillir le chef de l’État pour une cérémonie solennelle qui marquera l’histoire universitaire du pays.

La ville semble déjà en ordre de bataille. Entre promotion touristique et reconnaissance académique, Lubumbashi se positionne plus que jamais comme un pôle incontournable de la République Démocratique du Congo.