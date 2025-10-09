Le gouvernement intensifie la lutte contre la fraude minière et la contrebande

Kinshasa – La République démocratique du Congo passe à l’action pour mettre fin à la fraude minière et à la contrebande, des fléaux qui continuent de miner les ressources stratégiques du pays. Ce jeudi 9 octobre 2025, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité, Shabani Lukoo, a présidé une réunion décisive dans son cabinet, rassemblant les principaux acteurs concernés par la régulation du secteur minier.

La séance, qui a réuni les ministères et services clés — dont le Ministère des Mines (en visioconférence), le Conseiller du Président, l’Inspecteur général des Mines, le CEEC, la Commission nationale de lutte contre la fraude minière et la Police nationale congolaise — a mis en lumière plusieurs problématiques urgentes. Parmi elles : la présence d’hommes armés sur certains sites, l’intrusion d’exploitants illégaux et la nécessité de sécuriser les zones minières stratégiques.

Les discussions ont porté sur la mise en œuvre des recommandations du Président de la République, notamment l’évaluation de la levée des mesures de suspension de l’exploitation du cobalt, tout en renforçant l’accompagnement sécuritaire de l’ARECOMS, l’Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques.

À l’issue de la rencontre, plusieurs décisions immédiates ont été adoptées :

La démilitarisation et la sécurisation des sites miniers vulnérables ;

La mise en place d’un plan d’accompagnement pour l’ARECOMS afin de gérer la levée des suspensions d’exploitation du cobalt ;

L’élaboration d’une feuille de route stratégique pour mieux contrôler les ressources naturelles et optimiser les recettes de l’État.

Ces mesures s’inscrivent dans la volonté du gouvernement de renforcer la transparence et la gouvernance du secteur minier, pivot de l’économie congolaise, et d’assurer une exploitation responsable et sécurisée des richesses nationales.