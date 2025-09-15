La révolution des cantines scolaires nourrit l’avenir

Une annonce qui sent bon la promesse et la farine chaude. Ce lundi, le gouvernement de la République Démocratique du Congo a dévoilé un projet qui pourrait transformer le quotidien de milliers d’écoliers. Dès la rentrée prochaine, des cantines scolaires seront progressivement déployées dans une centaine d’établissements publics à travers le pays. Une initiative concrète qui place l’assiette au cœur de la stratégie éducative.

Un partenariat stratégique pour nourrir l’esprit

Le ministère de l’Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté ne cache pas son ambition. En partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), près de 200 000 élèves et 2 000 enseignants bénéficieront de repas scolaires chauds. Les chiffres, impressionnants, racontent une volonté politique : faire de l’alimentation scolaire un levier de développement.

« L’alimentation scolaire, un pilier de la réussite éducative en RDC », affirme le communiqué ministériel. Derrière cette formule se cache une réalité simple : un enfant qui mange apprend mieux. Le gouvernement mise sur cette évidence pour réduire l’absentéisme et améliorer les conditions d’apprentissage.

De la nourriture pour la pensée

L’initiative dépasse le simple geste humanitaire. Il s’agit d’investir dans le capital humain de la nation. Chaque repas servi représente un pas vers une éducation plus inclusive et équitable. Les cantines scolaires deviennent ainsi des laboratoires de la nouvelle citoyenneté chère aux autorités.

Pour les familles congolaises, souvent confrontées à la précarité alimentaire, cette annonce représente un soulagement concret. La garantie d’un repas nutritif et équilibré à l’école allège le fardeau domestique tout en assurant que les enfants étudient le ventre plein.

Les défis d’une mise en œuvre à grande échelle

Le succès de ce programme repose sur sa pérennité. Le déploiement « progressif » mentionné par le gouvernement suggère une approche méthodique. Le partenariat avec le PAM apporte une expertise cruciale en matière logistique et nutritionnelle.

Reste à transformer l’essai. La RDC, avec son territoire immense et ses défis infrastructurels, devra faire preuve de persévérance pour que ces cantines deviennent une réalité durable. La rentrée 2025-2026 marquera le début d’une aventure qui pourrait redéfinir le visage de l’école congolaise.